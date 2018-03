La Comisión de Garantías de Podemos confirma la expulsión de la edil Inmaculada López

La Comisión de Garantías Democráticas, órgano independiente de Podemos Andalucía, ha confirmado la expulsión del partido de la concejala no adscrita Inmaculada C. López, tras más de dos años y medio de conflicto. Desde Podemos San Fernando se ha confirmado la adopción de esta medida y, dada la nueva coyuntura, se la he exigido de nuevo que entregue el acta de concejal.

Recuerda la formación morada que, desde el inicio del mandato, existieron diferentes "incumplimientos" por parte de la concejala, que se materializaron en su revocación "como mecanismo democrático", por parte de las bases. "Tras los intentos de negociación para que devolviera el acta y otros incumplimientos, Podemos San Fernando dejó en manos de la Comisión de Garantías Democráticas el problema que suponía esta situación dentro de la candidatura municipal", expone.

Tras meses de espera, la resolución finalmente llegó a finales de la semana pasada y Podemos Andalucía ha decidido la expulsión tras las denuncias públicas e internas de la formación isleña sobre transfuguismo e insultos y amenazas a miembros de la candidatura, dando veracidad así a las numerosas declaraciones por parte del portavoz.

"Podemos San Fernando pide a Inmaculada López responsabilidad política y exige que devuelva el acta de concejala, un acta que no pertenece a nadie personalmente, sino al conjunto de las bases y votantes de nuestra formación, tal y como se decidió en la candidatura", insiste.