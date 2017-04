Ciudadanos recuerda la promesa de una nueva ubicación para los plenos

Ciudadanos muestra su preocupación por el "escaso espacio" con el que cuenta la sala donde se celebran los plenos municipales. La concejala Mayte Mas recuerda que esto viene a poner de relieve "otro incumplimiento del equipo de gobierno que aún no ha llevado a cabo el traslado de los plenos a otras ubicaciones, como la del Castillo de San Romualdo, que prometieron".

Para la formación naranja se trata de una falta de respeto para los ciudadanos y para la prensa "que no puede realizar su trabajo con comodidad". Precisamente, Mas pregunta por los criterios utilizados por el gobierno municipal "para autorizar o no grabar el pleno municipal", algo que surge tras la expulsión de un cámara en la pasada sesión plenaria. No entendemos esta decisión, "cuando un pleno es un acto público, que se celebra en un espacio público y donde había más personas grabando".