Ciudadanos se hace eco de los problemas de Fadricas I con el polígono vecino sin desarrollar

La mala gestión de la limpieza en San Fernando también afecta a polígonos industriales y a los solares "que presentan un grave estado de dejadez y suciedad". Es la crítica de Ciudadanos (C's) que se hace eco de las quejas y de los vecinos de La Casería y El Pino y de la comunidad de propietarios de Fadricas I.

"El abandono que sufren estos espacios hacen que al final se conviertan en vertederos y hogar de insectos y animales", advierte la concejala Mayte Mas, que pide explicaciones al equipo de gobierno, y más concretamente al responsable de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, sobre los problemas que sufren los ciudadanos en estos lugares, más cuando "con las altas temperaturas y estos focos de suciedad corren el riesgo, como ya ha pasado con anterioridad, de sufrir un incendio. Además, el hedor de estos lugares se intensifica". Desde la comunidad de propietarios de Fadricas I se insistía de nuevo hace unos días en la necesidad de intervenir en el lugar para evitar incidentes y ante la presencia de roedores cerca de las naves del polígono provenientes de estos focos de basura y maleza. Para Mas el concejal andalucista ha demostrado su "incapacidad" para solucionar este problema que año tras año sufren los vecinos y propietarios. "No hay que olvidar que en el anterior pleno el equipo de gobierno aprobó un nuevo contrato de Parques y Jardines, con el beneplácito de Sí Se Puede San Fernando y la concejal no adscrita, pese a que se llevó deprisa y corriendo y estos afirmaran que no habían contado con el tiempo ni la información necesaria", añade para cuestionar de nuevo la gestión municipal en el tema de grandes servicios. "La limpieza de la ciudad no es un asunto frívolo y sin importancia", finaliza la edil de la formación naranja.