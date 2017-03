Ciudadanos cuestiona la "falta de acción" del gobierno local

El grupo municipal de Ciudadanos denuncia "la falta de acción" del equipo de gobierno. Esta situación se refleja, explica, en que "hace más de un mes que los partidos de la oposición no vamos a una mesa de contratación porque no han sido convocados". También, por supuesto, según las palabras de la portavoz del grupo, Mayte Mas, en el incumplimiento del acuerdo al que llegaron con el gobierno local para aprobar los presupuestos de 2016. No hay tampoco novedad en el tema de los contratos caducados del Patronato de Deportes, a pesar de que sus técnicos, apunta, dijeron que en febrero saldrían las nuevas plicas.

El ahorro energético y la mejora de alguna de las dependencias municipales fue uno de los asuntos que se incluyeron en esos acuerdos, pone de ejemplo la formación naranza. "El objetivo era invertir un montante de 100.000 euros en mejoras, por un lado para los ciudadanos y por el otro para las arcas públicas ya que iba a suponer una disminución considerable en gasto de energía", detalla.

La sala de estudio Alcedo para reparar el aire acondicionado y la colocación de persianas en las ventanas; la biblioteca Luis Berenguer donde instalar luminarias de bajo consumo en las zonas donde no hubo obras hace unos meses; o la Casa de la Cultura, con la instalación de luminarias de bajo consumo y de aire acondicionado, eran algunos espacios incluidos.