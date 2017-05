Ciudadanos critica que no haya "nada que enseñar" en el aniversario de Camarón

Ciudadanos lamentó ayer que el 25 aniversario de la muerte de Camarón se celebre "sin nada que mostrar; ni su legado, ni su museo, y sin horario fijo en la casa natal". Para la formación debía de ser una fecha "para poder exportar al exterior la imagen de la ciudad y poner en valor la figura del gran cantaor" pero "la mala praxis de los diferentes partidos que han gobernado la ciudad (extinto PA, PP y PSOE) tiene como consecuencia que en el 25 aniversario de su muerte, Camarón no tenga en su ciudad natal nada que enseñar", explica su portavoz Mayte Mas.

Ciudadanos ha recordado que fue el anterior equipo de Gobierno, liderado por José Loaiza, quien firmó en febrero de 2014 un acuerdo con la viuda del cantaor, la linense Dolores Montoya 'La Chispa', para ceder el legado de Camarón a San Fernando, pero que "no contó con Belowgroup, la empresa que desde finales de 2012 es propietaria de los derechos de explotación de imagen del cantaor", lo que se convirtió en el primero de los problemas. Además, por el depósito del legado a San Fernando "la familia de Camarón desde 2014 está recibiendo una generosa cuantía del Ayuntamiento (2.500 euros al mes) pero aún los isleños ni han podido ver el legado del artista y, lo que es peor, ni siquiera se sabe lo que contiene el inventario de objetos con los que contará el Consistorio para exponer". "En el caso que los tuviésemos no tendríamos un museo para exponerlo y no hablemos de la casa natal porque ni siquiera tiene una horario de apertura y de visitas fijo", ha apuntado la portavoz.

Tambíén recuerda la controversia con el lugar de la ubicación del museo de Camarón y que la "la realidad es que debía estar listo en 2017 para la conmemoración" tras anunciar la Junta de Andalucía en 2016 "que contaría con 3,5 millones de euros procedentes de la Inversión Territorial Integrada".