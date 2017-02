"En la Carrera Oficial hay que contar con el Consejo y los hermanos mayores"

Asumió las riendas del Consejo de Hermandades el pasado mes de diciembre tras la renuncia de José Manuel Rivera. Ahora encara la llegada de una nueva Cuaresma y de la Semana Santa, las fechas clave. Claro que el tema no le pilla de nuevo. Jesús Cruz llevaba ya varios años en la junta permanente del Consejo, en la que era vicepresidente, y ha sido hermano mayor del Ecce Homo durante 12 años. Así que sabe de qué va la historia, aunque ahora asegure que "es muy distinto". "La gente, en su mayoría, desconoce lo mucho que se trabaja en el Consejo", apunta mientras recuerda también a su precedesor: "Las hermandades tienen mucho que agradecerle".

-¿Cómo afronta el Consejo esta nueva Cuaresma tras el relevo en la presidencia?

-El Consejo está formado por un gran equipo, que además se ha reforzado con la incorporación de Manuel Lora, que es un cofrade muy comprometido y supone un gran apoyo para la permanente. Así que este relevo ha sido más llevadero. Es cierto que vienen ahora las fechas clave, cuando el Consejo tiene que afrontar el grueso de su trabajo. Pero afortunadamente tenemos ese buen equipo, consolidado y con experiencia.

-Su situación es provisional ya que se convocarán elecciones a la presidencia del Consejo en junio, pero... ¿Tiene intención de continuar?

-Mi compromiso es asumir esta responsabilidad hasta el 30 de junio. Es lo que ahora mismo le puedo decir. Realmente, lo que hemos hecho es aplicar el estatuto base del Consejo, que dice que en estos casos es el vicepresidente el que tiene que asumir el cargo y convocar elecciones antes del siguiente mes de junio. Tras la Semana Santa emprenderemos un nuevo proceso electoral. Afortunadamente, como le digo, cuento con un equipo muy comprometido y también con el apoyo de las hermandades, que así se lo han trasladado a la permanente y que incluso me han hecho llegar a título personal, algo que agradezco enormemente.

-La Semana Santa presenta este año una dificultad añadida por las obras del Ayuntamiento y el vallado perimetral del edificio, que afecta a un punto clave de los recorridos procesionales.

-Efectivamente. Y es algo que me preocupa. Hay un compromiso explícito del Ayuntamiento -así nos lo ha trasladado la alcaldesa- que asegura que se pondrán todos los medios para que las hermandades puedan pasar por el tramo que va desde la plaza del Rey hasta la calle Las Cortes. En cuanto a qué tipo de solución se va a dar a ese problema, para garantizar el paso de las cofradías por este punto, es algo que decidirán los técnicos municipales. También se nivelará la calzada en la plaza del Rey. Hay muchas hermandades en sus itinerarios que pasan por este punto porque está en el eje de entrada y salida de la Carrera Oficial. También es cierto que este año hay otras cofradías que han optado por cambiar el recorrido para evitar este punto, pero no solo por las obras sino también porque se trata de una zona del centro que prefieren evitar por otras razones. Va a ser un año con bastantes cambios.

-Y eso, evidentemente, se nota a la hora de cerrar horarios e itinerarios. ¿Para cuándo se conocerán los definitivos?

-En poco tiempo. Es cuestión de días. Solo quedan un par de jornadas por cerrar definitivamente. Está todo muy avanzado. Como dice, ha habido muchos cambios.

-El debate de la Carrera Oficial ha vuelto a ponerse sobre la mesa ante la propuesta del gobierno municipal de trasladar los palcos al atrio del Ayuntamiento. ¿Qué piensa el Consejo de esto?

-Si se quiere cambiar la Carrera Oficial o modificar su estructura la opinión del Consejo de Hermandades y Cofradías, de la permanente y del pleno de hermanos mayores, es muy importante. Es indispensable. La mayoría de los cofrades -creo- no tienen ningún problema con la actual Carrera Oficial. Ahora bien, el Ayuntamiento tiene una propuesta -ahora mismo no hay nada más- y entiendo que, llegado el momento, no se hará nada sin escuchar antes lo que tienen que decir tanto los hermanos mayores como el Consejo, claro.

-¿Y el tranvía? ¿Teme el Consejo que su puesta en marcha tenga consecuencias?

-Hasta ahora siempre se ha dicho lo contrario y existe un reiterado compromiso de que el tranvía no va a afectar a la Semana Santa, de que su circulación se interrumpirá para que las procesiones puedan pasar con normalidad por la Carrera Oficial. Y este año no va a influir, aunque puede que esté en pruebas.

-Se ha celebrado ya el primero de los grandes actos cofrades del año, la presentación del cartel de la Semana Santa. El Consejo se ha llegado a plantear en varias ocasiones cambiar la forma de elegir dicha imagen, incluso de retomar la idea de un concurso...

-Es algo que se ha sopesado, se ha comentado la posibilidad de redactar unas bases... En todo caso, tendría que retomarlo -si lo cree conveniente- la próxima permanente. Hay que tener en cuenta que el cartel que edita el Consejo es el cartel de la Semana Santa de San Fernando, un cartel no solo para los cofrades sino para toda la ciudad. Creo que la fotografía de Juan Manuel Salazar que ilustra el de este año consigue eso: mostrar qué es la Semana Santa de La Isla. Ramón Cao lo definió estupendamente en la presentación.

-Y ahora toca vía crucis -de Vera Cruz-, y el pregón con Manuel Sánchez Casas.

-Y estoy seguro de que van a ser dos grandes actos. Creo que, en ambos casos, se ha acertado plenamente con la decisión. Para Vera Cruz, además, va a ser una jornada muy emotiva. La elección de su titular para presidir el vía crucis ha sido acogida con entusiasmo por su junta. Es una cofradía que ha pasado en los últimos años por momentos muy complicados y que ahora al fin ve la luz. Acaba de regresar a la capilla, aunque eso es algo que no estaba tan claro cuando se decidió el vía crucis. Tengo que decir además que la decisión de trasladar el rezo del vía crucis al interior de la Iglesia Mayor ha sido de lo más acertada. Había algunas reticencias, pero ha sido todo un acierto. Con respecto a Manuel Sánchez Casas creo que el pregón de la Semana Santa le llega además en el mejor momento de su vida. Es un cofrade curtido y un cristiano comprometido, que pertenece a una junta de gobierno, que está vinculado a la carga, con muchas semanas santas a sus espaldas. Estoy seguro, va a ser un pregón excepcional.

-¿Cómo ve el presidente a las cofradías de San Fernando?

-Creo que gozan de buena salud y que tienen una fuerza impresionante. Diría que siguen siendo el colectivo más importante de San Fernando. Tienen mucho peso y arrastran también a los jóvenes. Cada vez hay también más grupos infantiles, donde se empieza a formar la cantera. Las cofradías están consolidadas, muchas con una trayectoria ya de siglos... Aquí hay hermandades para rato.