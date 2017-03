El Carnaval dice adiós con un 'atracón' de gente

Los más pequeños disfrutaron ayer de la Gran Cabalgata de Carnaval, gracias a una tregua del tiempo, que si bien no despejó el cielo y lo dejó encapotado sí obligó a muchos mayores a usar las gafas de sol, que la luz deslumbraba. También la temperatura subió, ayudada por la fiesta que hizo que los ciudadanos salieran a la calle, que abarrotaran por ejemplo la calle Real y la Plaza del Rey, donde las peñas se preparaban para la última jornada de actividades, con multitud de degustaciones.

Fue un desfile muy animal, puesto osos, animales de granja, perros y hasta un elefante formaron parte del cortejo, como pasacalles o dentro de la decoración de las carrozas. El cerdo gigante, de aire, que abría la comitiva de este tipo de figuras, por delante de la carroza de Winnie the Pooh, hacía de las suyas con el público. Al girar o hacer zig zag obligaba a muchos a agacharse o apartarse, lo que despertó las risas del respetable que contraatacaba golpeando al personaje o lanzándole serpentinas, papelillos y los hilos gomosos de los sprays tan de moda en estos festejos. El conjunto de la cabalgata era ejemplo de la proliferación de este tipo de producto, con carrozas, personajes, participantes y vehículos tractores cubiertos por este material.

Al cerdo le seguían, mucho más modositos, una cabra, un caballo y una vaca, pero como ya se ha mencionado en el desfile había otros animalitos. No podía faltar por ejemplo la carroza de la Patrulla Canina, que todos los niños miraban o sus padres les advertían de que ahí llegaban estos canes que hacen las delicias de los más pequeños. También fue fiel a la cita el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, sobre la carroza de Alicia en el espejo, que ocupaban las colombinas del Carnaval. En la batea con motivos de la India, con un buda presidiendo la estructura, se podía apreciar un elefante adornado con colores. No está claro en qué categoría entra el Chewbacca (de la Guerra de las Galaxias) que desfilaba entre carroza y carroza, pero los pelos que cubrían el disfraz no pasaron desapercibidos y más de una y dos fotos tuvo que hacerse durante el recorrido. Le acompañaban una princesa Leia adulta, un Luke Skywalker pequeño, un soldado del imperio de apenas un metro, como Darth Vader que se quitó la máscara para dejar ver su cara angelical.

Llamativos fueron los cañones de aire con los que se abría la cabalgata, un grande que lanzaba confeti desde un barco pirata, y seis más pequeños que portaban varias personas y que soltaban tiras de papel para dar color a la cita.

El Carnaval sonaba en la plaza del Rey, abarrotada como sus alrededores, pocos minutos después de que la comitiva llegara a su meta.