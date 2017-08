Camposoto revalida en plena temporada su marca como 'playa Q'

Era una noticia esperada. Al menos, desde que a mediados del pasado mes de julio -ya pasada la Feria- se llevaron a cabo los controles anuales: la auditoría para medir la calidad de las aguas, las condiciones en las que se prestan los servicos, la coordinación de los distintos efectivos que trabajan en la playa, el operativo de salvamento... Los resultados con los que se habían saldado estas pruebas practicadas in situ no daban motivos para pensar lo contrario. Sin embargo, hasta esta misma semana -en el momento más álgido de la temporada de verano- el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) no ha confirmado al Ayuntamiento que había revalidado por un año más la distinción para Camposoto. La playa isleña ha logrado su tercera Q de Calidad Turística, una de las marcas que mayor prestigio concede a este espacio natural y toda una apuesta del área de Desarrollo Sostenible, que se lanzó en pos de esta distinción allá por 2014 con el propósito de elevar la categoría de Camposoto a un nuevo nivel de cara a su futura proyección turística.

Y ayer mismo, sin más preámbulos, fue izada en el acceso número 4 de Camposoto la bandera que lucen las 'playas Q' junto a los otros dos reconocimientos que la playa muestra con orgullo una temporada tras otra: la Bandera Azul que cada año concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y la bandera de las Ecoplayas que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos (Ategrus).

Para el Ayuntamiento, la Q de Calidad de la playa, más allá de su proyección y de las posibilidades que brinda para su promoción como santo y seña de La Isla, es una confirmación del enorme recurso que supone Camposoto y de los servicios que allí, desde hace casi 30 años, se brindan a los miles de ciudadanos que cada verano se acercan a diario a este espacio natural para disfrutar de sol y del mar.

El delegado general del área municipal de Desarrollo Sostenible y alcalde accidental, Fran Romero, recordaba ayer en un comunicado de prensa las "exhaustivas pruebas" que la playa tiene que superar para revalidar esta distinción: "Por tercer año consecutivo, esta minuciosa auditoría ha ratificado, entre otros muchos parámetros, la calidad de las aguas y la arena de la playa de Camposoto; de sus servicios sanitarios, de seguridad, de Protección Civil y de salvamento marítimo; y de las condiciones fitosanitarias de las instalaciones y módulos municipales y de los establecimientos hosteleros, chiringuitos, allí instalados", apuntaba al mostrar su satisfacción por la tercera Q que la playa consigue.

Este nuevo reconocimiento a la playa de Camposoto llega justo cuando desde el gobierno municipal se plantea el gran proyecto de remodelación de los accesos, que aspira a cambiar sustancialmente su imagen en aras a un futuro desarrollo turístico de la zona. Precisamente, durante este verano se ha llevado a cabo una campaña para mostrar a la ciudadanía este proyecto a través de recreaciones que ilustran carteles que se han situado en los accesos y en puntos clave de la ciudad.