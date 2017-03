La Cámara de Cuentas fiscaliza las campañas de comunicación de 2014

A 3,16 euros por habitante ascendió en 2014 el gasto de publicidad y comunicación institucional del Ayuntamiento isleño, según detalla el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se hizo público en el pasado mes de febrero y que ayer aireó la formación política Plataforma 3R con el propósito de cuestionar la gestión económica del Ayuntamiento.

El dato registrado en La Isla supone, sin embargo, menos de la mitad de las medias alcanzadas en localidades vecinas como Chiclana (7,05) o El Puerto de Santa María (7,92). En total, en el informe de fiscalización de la actividad de publicidad y comunicación institucional desarrollada por los municipios de 75.000 a 100.000 habitantes, cifra el gasto por este concepto del Ayuntamiento -que por entonces gobernaban PP y PA- en 304.642 euros (con un presupuesto de 85 millones de euros).

Hasta 11.180 euros del gasto presupuestario se contabiliza en la partida específica reservada a publicidad y propaganda y hasta 191.682,12 se encuentran en el resto de la codificación económica del presupuesto, según detalla el informe. Anota además un gasto por servicios y suministros recibidos vinculados a esta actividad que asciende a 65.237,40 euros. Los créditos inicialmente consignados al subconcepto específico de publicidad y propaganda en los presupuestos ascienden a 20.000 euros.

La Cámara de Cuentas, no obstante, llama la atención sobre cuestiones como la factura de 48.400 euros correspondiente al patrocinio del Torneo World Padrel Tour 2014 que incluye entre las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y señala que, al menos en 7 de 20 contratos menores, "no hay constancia de que se cursen invitaciones a otros proveedores", práctica no obligatoria -reconoce el órgano fiscalizador- pero ventajosa.

También advierte de que no se ha remitido información al Parlamento de Andalucía acerca de la existencia de contratos superiores a los 30.000 euros de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 6/2005 Reguladora de la actividad publicitaria de las administraciones públicas de Andalucía, algo que ningún ayuntamiento -constata- ha llegado a realizar.

Del mismo modo señala que, en tres expedientes de contratos menores, los decretos de aprobación del gasto y de adjudicación son posteriores al momento de la realización de las prestaciones de acuerdo con la fecha que aparece en las facturas.

En total, la Cámara de Cuentas analizó 32 expedientes de contratación, de los que 29 corresponden al Ayuntamiento, dos al Instituto de Promoción de la Ciudad de la Isla (Impi) y el restante al Patronato de Deportes y Juventud. De estos, 30 corresponden a contratos menores -un total de 64.172,80 euros- y dos a contratos por un importe superior a los 18.000 euros, que suman 98.400 euros.

Por su parte, Plataforma 3R hatildado de "escandaloso" el informe y ha reclamado nuevamente una auditoría integral del departamento de contratación pública del Ayuntamiento.