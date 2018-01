La Cabalgata de Reyes se adelanta para eludir la amenaza de lluvia

La Cabalgata de Reyes saldrá hoy dos horas antes de lo previsto -a las 15.00 horas- ante la amenaza de lluvia. Las precipitaciones que se manejan para esta tarde -que serán especialmente intensas a partir de las 19.00 horas, según los últimos partes del tiempo- llevaron definitivamente ayer al Ayuntamiento a cambiar de planes y a hacer lo que prácticamente se ha hecho en todas las localidades del entorno: adelantar la cabalgata, que inicialmente tenía previsto echarse a la calle a las 17.00 horas, para intentar sortear los peores pronósticos. Era una cuestión que el día anterior -a pesar de los cambios anunciados en otras ciudades vecinas y rápidamente difundidos a través de las redes sociales- había descartado el gobierno municipal, pero no porque desde el Consistorio no se quisieran contemplar otras alternativas para zafarse de la temida lluvia sino porque en la jornada del miércoles se pensaba que era todavía demasiado pronto para tomar una decisión que afectaba a la tarde del viernes. Con todo, la posibilidad de adelantar los horarios estaba ya sobre la mesa. Y a primeras horas de la mañana de ayer -confirmadas las probabilidades de lluvia con los últimos partes del tiempo actualizados- se consensuó la decisión con la Asociación de Reyes Magos, que vio también con buenos ojos el adelanto horario. Hasta pasado el mediodía, una vez realizadas las gestiones pertinentes y reorganizada toda la agenda de la Cabalgata, no se hizo oficial el anuncio por parte del Ayuntamiento.

El cambio, de entrada, únicamente afecta a los horarios previstos para esta jornada de vísperas. No se ha modificado el recorrido -que partirá de la avenida Constitución para terminar en la plaza de la Iglesia- ni la composición de la Cabalgata de la Ilusión, integrada por trece carrozas y distintos pasacalles.

Más de siete toneladas de caramelos está previsto que se repartan esta tarde

Tal y como estaba previsto, los Reyes Magos de Oriente llegarán a la ciudad a bordo de un helicóptero que aterrizará en el estadio de Bahía Sur a las 13.00 horas. Una hora antes -a las 12.00- se abrirán las puertas de estas instalaciones deportivas para todos los que quieran acercarse a dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, que tras ser recibidos por la alcaldesa saludarán a los niños y se dirigirán a los presentes antes de emprender su recorrido por las calles de La Isla.

La Cabalgata de la Ilusión partirá de la avenida Constitución a las 15.00 horas para seguir el itinerario previsto: carretera de Camposoto, Luis Milena y calle Real al completo hasta finalizar en la plaza de la Iglesia, donde se encuentra el belén del Ayuntamiento, con la Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Eso, calcula el Ayuntamiento, será en torno a las 18.00 horas, así que en teoría se dispondrá de un margen de tiempo suficiente para sortear la lluvia que se prevé para esta tarde. No obstante, aunque en menor medida, existen también previsiones de lluvia durante las horas previas.

El adelanto horario ha obligado también a reorganizar la agenda que los Reyes Magos tenían prevista para la mañana. Así, visitarán los mayores de la residencia de la Cruz Roja a las 10.15 horas, a los de San José a las 11.00 y a los usuarios del centro de Afanas a las 11.45.

El Ayuntamiento comenzó ayer mismo a reorganizar también todos los servicios involucrados en la Cabalgata que se habían visto afectados por el adelanto horario: seguridad, tráfico, limpieza, voluntarios, personal contratado para los pasacalless, instalaciones deportivas... Desde el gobierno municipal, se ha querido agradecer a la Asociación de Reyes Magos y a distintos colectivos y cuerpos de seguridad y de voluntariado su implicación "para hacer posible las modificaciones indicadas con el objetivo de que las inclemencias meteorológicas afecten lo menos posible a la ilusión de los más pequeños".

La Cabaltaga, tal y como informaba esta semana la concejalía de Fiestas, estará formada por un total de 13 carrozas, entre las que se incluirán las de la Estrella de Oriente (Loli Guerra), el Heraldo Real (Luis de Celis), Melchor (Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz), Gaspar (Antonio Alba Bernal) y Baltasar (Alfonso García Mayor de Londoño Benítez). Los tronos de Sus Majestades de Oriente se basarán en las grandes civilizaciones de la Antigüedad: Egipto, Babilonia y la India. En el resto de carrozas lucirá una temática puramente infantil o marcada por las películas y series de moda, como Juego de Tronos o Star Wars: los últimos Jedi.Gru, El jorabado de Notre Dame o Aviones serán otros de los motivos que podrán verse este tarde en la calle. Desde el Ayuntamiento se ha destacado además que tres de las carrozas de la comitiva han sido aportadas respectivamente por la Asociación de Reyes Magos, la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) y por el propio Rey Baltasar.

Distintos pasacalles se repartirán entre una carroza y otra y animarán la Cabalgata de la Ilusión. El primero de ellos estará formado por dos hadas gigantes, dos zancudos, un monociclista luminoso y un malabarista, todo ello amenizado con música. Hará también un pasacalles integrado por tres camellos-marionetas que manipularán artistas zancudos. Se repartirán también más de siete toneladas de caramelos.