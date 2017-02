El CTI vislumbra al fin una salida para su bloqueo administrativo

El bloqueo administrativo en el que estaba el consorcio del Centro de Técnicas Industriales (CTI), cerrado desde hace años a pesar de las necesidades de formación en el sector naval -y aeronáutico-, parece que tiene sus días contados toda vez que las administraciones implicadas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, se han puesto de acuerdo para crear un consejo rector que gestione su liquidación definitiva. El limbo en el que había quedado este órgano tras la salida de la Administración regional, que había provocado la remisión al Consistorio de los requerimientos de todas las cuestiones legales pendientes, pasará a la historia. En el pleno de ayer, donde se aprobó la designación de representantes municipales para esa directiva, se defendió, de cualquier manera, la necesidad de que se finiquite esta cuestión sin que suponga un coste económico a las arcas isleñas.

"Espero que no salga ni un solo euro de las arcas municipales", apuntó la concejala no adscrita, Inmaculada López, la primera en abrir el debate en este punto de gestión. Por eso fue ella la que puso en antecedentes y explicó que el CTI era un centro formativo que ocupó en su momento unas naves industriales en Fadricas I y para cuya gestión se creó un consorcio del que el Ayuntamiento apenas tenía el 10%. "El único consorcio de toda Andalucía en el que participaba un ayuntamiento, o sea que nos costaba dinero", puntualizó más tarde el portavoz popular, José Loaiza. "De buenas a primeras, la Junta decide disolver ese consorcio y deja de hacerse cargo del alquiler y del mantenimiento de la maquinaria existente", añadió. Eso ha supuesto que los dueños interpusieran demandas, y que la deuda en este concepto supere el medio millón de euros. "Al Ayuntamiento han llegado reclamos de reintegros de subvenciones, porque al salirse la Junta constaba solo el Ayuntamiento. Un despropósito absoluto", aseguró.

En ese sentido, Ciudadanos lamentó que el final del CTI vaya a ser su liquidación, a pesar de que la formación que ofrecía es fundamental en la Bahía de Cádiz para acceder a los puestos de trabajo de sectores tan importantes como el naval. "De poco o nada sirven las ayudas institucionales si no hay formación", señaló su portavoz, Mayte Mas, que criticó que PSOE y PP no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan esencial para la zona como el empleo. Desde las filas populares, Loaiza le respondió que la liquidación, de la que formarán parte al tener un representante en el consejo que se encargará de finiquitar el consorcio, es la manera que tiene su formación de "defender los intereses de San Fernando". Por eso exigirán que se haga una auditoría y que los fallos de gestión responsabilidad de la Faffe y de la Junta no repercutan en el Ayuntamiento isleño.

El dirigente del PP expuso la necesidad de que hubiera un centro de formación de similares características, como defendieron también la concejala no adscrita y Mas; y que estuviera ubicado en San Fernando. En la misma línea se pronunció el portavoz socialista, Conrado Rodríguez, que resaltó el compromiso de la Junta de Andalucía de reabrir unas sintalaciones formativas para soludadura. "En breve saldrá a licitación la adquisición de las instalaciones para este centro en el que se formarán trabajadores para el sector naval y aeronáutico", mencionó en ese sentido.

No se evitó en este punto la discusión política puesto que Loaiza advirtió de que con esta junta que se crea se le da la razón en lo que demandó mientras el gobernaba la ciudad en el anterior mandato y Rodríguez le contestó al indicarle que, aún defendiendo lo mismo, el actual gobierno se caracterizaba por otras "formas", evitando la confrontación y apostando por la negociación.