LA CIUDADque quieren para 2018

Termina en unas horas el año 2017 y como inicio de uno nuevo se preparan propósitos de enmienda y objetivos. A los políticos y grupos de la Corporación Municipal se les plantea como retos de cara a 2018. Responden sobre su trabajo, gestión, lo que necesita la ciudad y lo que prevén políticamente. Muchos temas se repiten, unos como reproches y otros como grandes oportunidades.

PATRICIA CAVADA

La alcaldesa, Patricia Cavada, responde a los retos que le plantea 2018 marcando un orden y en lo más alto pone "seguir bajando el desempleo", que en este mandato se ha reducido en torno a 1.000 parados por año, "recuperando el empleo que destruyó Loaiza", añade. Evidentemente vinculado a este asunto está la cuestión económica, que Cavada expone como su intención de "afianzar el posicionamiento estratégico de la ciudad", con una apuesta por que San Fernando sea vanguardia en dependencia, en industrias digitales y por su Parque Natural. "Trabajamos para el desarrollo de estos sectores, de Camarón vinculado al turismo cultural, del Parque en el tema medioambiental o de la industria digital para ser referente en Andalucía", comenta.

La Edusi (los fondos europeos) está llamada, según sus palabras, a convertirse en eje de transformación de San Fernando, con la apertura de una zona degradada, como la zona este, al Parque Natural. Los parques de La Magdalena y del Este o el arreglo de la pieza trasera de La Almadraba son algunos de los proyectos. Esto supone una inversión de 10 millones de la Unión Europea, que se completará con 2,5 millones que tiene que poner el Ayuntamiento. Habrá más inversión pública, algo que destaca Patricia Cavada. "San Fernando va a ser con seguridad la ciudad que en 2018 va a tener mayor inversión pública", afirma antes de poner ejemplos: la mencionada Edusi, el Museo Camarón, el arreglo de los accesos a la playa, El Barco (el centro para la industria digital en el Parque de la Historia y el Mar), el arreglo del antiguo Juzgado para convertirlo en el centro de adultos y la obra ya en marcha del Ayuntamiento. "Es una apuesta por el desarrollo de la ciudad a través de la inversión pública", insiste.

En 2018 entiende la alcaldesa tocará hacer balance de su gestión, "antes de presentar el programa electoral". Defiende que para entonces habrá cumplido el 80% de su anterior programa. "Lo importante es cumplir con la palabra dada", asegura. En ese examen final expondrá qué ha cumplido, qué se ha ejecutado, aquello que esté en ejecución, lo que no se ha empezado pero está en proceso y lo que no se ha realizado, además de los motivos, como que haya sido inviable.

FRAN ROMERO

La prioridad máxima para el primer teniente de alcaldesa, el andalucista Fran Romero, es el empleo, a pesar de que no se trata de una competencia municipal. "Está en la visión de la ciudad que tengo de compromiso social público, de reaccionar ante el gran problema de San Fernando", apunta. La generación de oportunidades la entiende como una acción transversal de la política municipal. Bajo esa premisa Romero entiende que La Isla necesita avanzar en 2018 en temas de infraestructura de comunicación, con la llegada por fin del tranvía, con la terminación de los accesos a Fadricas (que vuelve a reivindicar), con la creación del enlace Tres Caminos-Navantia. "Por supuesto, tiene que llegar carga de trabajo para los astilleros", recuerda.

Entre las cuestiones que se desarrollarán en la ciudad el próximo año está un gran proyecto como el de la Edusi, "que supondrá la integración del Parque Natural en el tejido urbano", con el parque del este y el de La Magdalena, como espacios de ocio, por ejemplo. Se mantiene la apuesta por un modelo económico que tenga en cuenta las posibilidades del Parque Natural, que busque desarrollar el turismo y en el que el Museo Camarón tenga un papel importante. "En este centro de interpretación se avanzará con el inicio de la construcción", señala.

El responsable de Desarrollo Sostenible da mucha importancia a dos contratos importantes que están pendientes: el de Parques y Jardines ya en periodo de adjudicación, concretamente se elabora el informe de valoración de las ofertas presentadas; y el de Limpieza y Recogida Selectiva "que esperamos que sea una realidad durante 2018". "Sé que la limpieza es un reto municipal en el que hay que mejorar", reconoce.

En clave política asegura que seguirá con la misma actitud, con la misma manera de trabajar, "con los cinco sentidos en San Fernando, con un compromiso exclusivo con la ciudad". Por eso continuará recorriendo "cada rincón" de La Isla, "trabajando en proyectar la ciudad en la que viviremos".

JOSÉ LOAIZA

El presidente local del PP, José Loaiza, considera que San Fernando necesita un gobierno que se centre en resolver los problemas reales de los isleños. Que quienes gestionan la ciudad cumplan con lo que prometieron y no han cumplido. Porque hasta ahora, advierte, no se están ejecutando los proyectos previstos. Está pendiente la reforma del Mercado Central, las obras del Ayuntamiento "ya acumulan retraso". "Con el tranvía es el día de la marmota", continúa, en referencia a que ahora se habla de nuevas pruebas pero no de su puesta en funcionamiento. El líder popular cuestiona que siga sin realizarse el centro de adultos, sobre el que llevan tres años hablando de hacerlo. Pero aunque no se ejecutan los proyectos, el Ayuntamiento, se queja, sigue endeudándose. "Esperemos que no continúe en esta línea", puntualizó.

No se olvida Loaiza de reclamar que se desarrolle -por la importancia que tiene para la ciudad- los terrenos de Fábrica san Carlos (FSC) y de Punta Cantera. Tampoco deja de mencionar el centro de salud de Camposoto, y de hecho se queja de que desde el gobierno municipal no se fuerce que se termine y entre en funcionamiento. Al contrario, cree que la alcaldesa muestra una actitud de "prepotencia" tanto con la oposición como con los vecinos.

En cuanto al partido, satisfecho de la labor que viene realizando, "pegado a la calle, a sus problemas", deja claro que continuarán presentando propuestas positivas para La Isla, con la misión de ser útiles a los ciudadanos.

ERNESTO DÍAZ

Sí se puede pone en el centro de la discusión política los asuntos que la formación piensa que siguen siendo las exigencias y necesidades de las clases populares de San Fernando, tanto lo que tiene que ver con el empleo, la vivienda pública, los servicios públicos, los servicios sociales como la remunicipalización de servicios "que seguimos pensando que es necesaria"; "y un largo etcétera que hemos ido presentando a lo largo de los tres años de mandato", añade su portavoz, Ernesto Díaz.

La mejor forma de materializar estas exigencias, consideran, es con las 10 propuestas que presentamos para apoyar los presupuestos municipales de 2018. "Una parte de nuestros esfuerzos políticos se centrarán en llegar a un acuerdo presupuestario con esas premisas de inicio", señala Díaz, consciente de las dificultades de llegar a un acuerdo con los socialistas, "porque cada vez tienden más a llegar a acuerdos con Ciudadanos y tiene menos interés de llegar a un acuerdo de izquierda". En el caso de que haya acuerdo con Ciudadanos, retomarán todas estas cuestiones desde la oposición con mociones en el pleno y protestas en la calle, "que sigue siendo fundamental".

A nivel de partido, la intención de la formación es trabajar en las confluencias de cara a 2019, que creen necesarias. "Podemos es necesario, y puede ser parte de un todo más amplio donde quepan movimientos sociales y otras organizaciones políticas". Los movimientos sociales estarán en sus prioridades, con su propia participación y apostando por la creación de un nuevo tejido asociativo. "Son los movimientos sociales los que ponen sobre la mesa las necesidades reales, más allá de lo que hacen las instituciones", defiende.

MAYTE MAS

Ciudadanos recuerda su acuerdo de presupuestos de 2016 cuando incluyó temas que consideraba fundamentales y que no se han realizado en estos años. Por eso defiende que en 2018 se cumpla. Uno de los asuntos que reclama con mayor insistencia lleva mucho tiempo coleando: es la terminación de la pista multiusos de la barriada Andalucía. "Está en el compromiso", insiste su portavoz, Mayte Mas. Como también lo es la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Peprich) que ya está en marcha y que espera que en 2018 se termine para conseguir desencorsetar el centro, para que haya movimiento comercial. Igualmente, reclama que se haga la pista de skate en Camposoto y un aulario en condiciones para los jóvenes de la ciudad, con conexión wifi, buena ventilación y un horario casi ininterrumpido. Es otro de esos puntos del acuerdo.

Mas saca a la palestra un tema que preocupa en la ciudad, como es la limpieza, que espera que mejore con los contratos que están pendientes, tanto el de Limpieza específicamente como el de Parque y Jardines. "San Fernando está sucio y no se merece este tipo de mantenimiento", defiende. Tampoco sería justo perder su patrimonio y eso sucederá si no se toman medidas para recuperar la Casa Lazaga y la antigua Cruz Roja, de las que la edil lamenta su estado de conservación.

"Sé que es una carta a los Reyes Magos", dice con ironía sobre todos los asuntos que están pendientes de mejora en la ciudad y reclama, pero considera que La Isla debe avanzar en ello. También en solucionar el problema con la seguridad de las dependencias municipales. En esa línea considera fundamental que se haga ya el macrocontrato de deportes para acabar con los contratos vencidos que se mantienen en la actualidad. En este área, además, cree necesario que se haya una remodelación de las instalaciones deportivas de Bahía Sur que en algunos detalles están obsoletas.

En el tema político, Ciudadanos tiene avanzadas cuestiones a nivel nacional, regional y provincial, pero no se plantea hasta que pase el verano comenzar a trabajar en la candidatura de cara a las elecciones de 2019.

INMACULADA LÓPEZ

"Objetivos, ¿por dónde empiezo?". La concejala no adscrita, Inmaculada López, señala una gran lista de cuestiones pendientes y necesarias para la ciudad. Pero empieza por un tema de actitud: "Creo que tanto el gobierno como el resto de grupos debemos mirar más por el bienestar de los ciudadanos y no tanto por hacer política, por hacer oposición, es decir, que no miremos por nuestros partidos, por un puñado de votos". San Fernando, defiende, necesitaba un revulsivo, pero el gobierno municipal se ha dedicado a poner parches. El comercio y la hostelería en los que se ha centrado no son suficientes para mejorar los problemas del paro, a su juicio, porque la bajada mínima resulta dudosa si es acosta de "echar de diez a quince horas diarias de lunes a domingo y cobrar 30 euros al día, como están los profesionales de la hostelería".

"Estamos aún pendientes de que El Barco, el centro de industrias tecnológicas, se haga realidad. La mejora de la playa está sin terminar. Estamos pendientes del Museo Camarón. La empresa Esisa sigue sin funcionar, cuando estamos en una ciudad con gente en la calle, con desahucios. La Casa Lazaga se cae, también la Cruz Roja. Todo esto son objetivos para 2018 y el equipo de gobierno mira por su interés", sentencia. López apuesta por los astilleros, por lo militar siempre vinculado a la ciudad, porque La Isla explote su historia militar en el plano turístico, por que explote de verdad la sede del Parque Natural, por que aproveche su historia, las salinas y esteros, las casas salineras, los molinos de marea...

Pero además deja claro que es necesario una mejora de los servicios públicos, porque en el caso de la limpieza "las calles están oscuras, sucias, el suelo negro, basura por todas partes, muebles porque no vienen a recogerlos, las maquinarias para barrer son antiguas, no llegan al suelo y solo aspiran".

La edil asegura que en 2018 seguirá señalando cada votación en pleno que considere partidista, advirtiendo de cada engaño a la ciudadanía, reclamando información sobre Esisa o contratos que no le dan, reclamando que los acuerdos no se cumplen. En cuanto al partido, el Círculo Sectorial de Podemos al que pertenece espera las elecciones que se celebrarán para la secretaría general. De esta forma confía en que se termine con la imagen de división, para poder presentarse "como un partido unido e independiente del grupo municipal. Ya veremos para 2019 cómo van las listas de Podemos".