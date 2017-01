Baturone, al asalto de Simof'17

álvaro Baturone tiene una oportunidad única para mostrar su talento. La tendrá el 3 de febrero a las once de la mañana. Ese día y a esa hora está previsto que su colección de moda flamenca inspirada en El Fantasma de la Ópera suba a la pasarela de Simof (Salón Internacional de Moda Flamenca) de Sevilla. Ser uno de los diez diseñadores noveles que han sido elegidos para que sus ideas desfilen por un escaparate único no tiene precio. Tampoco lo tiene la ayuda que desinteresadamente le prestan familia, amigos y conocidos para que los trajes estén listos para la cita.

"Me comunicaron en noviembre que había sido escogido", explica este joven isleño que no permanece quieto un solo momento en el taller improvisado que ha creado para la ocasión en un local de la calle Sánchez Cerquero, una antigua consulta de un dentista instalada en una entreplanta. La suerte no le cayó del cielo, sino que él mismo se la buscó al decidir que quería iniciar esta aventura. Por el mes de mayo, más o menos, comenzó a darle vueltas a la idea, el concepto. Aunque tenía claro que apostaría por El Fantasma de la Ópera, a partir de la película estrenada en 2004 y que se inspiraba a su vez en el musical de Broadway. Había sido su proyecto final de curso de la Escuela de Arte de Cádiz, donde estudió. "Hice el ciclo superior de Estilismo de Indumentaria", comenta. Se planteó continuar con la carrera de Diseño pero lo descartó, finalmente.

Antes soñaba con hacer Bellas Artes pero cuestiones económicas hicieron que no pudiera irse, aunque en el Bachillerato conoció el diseño de moda y le cautivó. En el taller muestra, curiosamente, algunas de esas creaciones artísticas que ahora tiene como hobby. "Éste es una copia, el original está en el Jorge Juan. La figura de Don Quijote se mezcla con La Celestina o la representación de Campos de Castilla, con textos de García Local, Don Juan Tenorio o Bécquer. Otro es una pintura de la Venus del Espejo en el que éste está formado por piezas de ese material.

Ese sueño juvenil no se olvida y queda constancia en el taller que el propio Baturone no puede dejar pasar. Pero cada sala y rincón del lugar está impregnado de la actividad que ahora le ocupa: el diseño, la costura... la moda. Dos corbatas descansan en una mesilla, un maniquí luce una blusa y una falda. Son algunas de sus creaciones. En estos dos años ha diseñado ropa para hombre y para mujer: chalecos, pantalones, corbata, pañuelo y pajarita para él; trajes de fiesta o abrigos para ellas. Sus esfuerzos se centran en estos meses en los trajes de flamenca que subirá a la pasarela de Simof 2017: trajes casi listos, piezas colgadas en percheros preparadas para ensamblar, otras, más pesadas, ocupando los pasillos... y más y más elementos en los que se afanan las manos avezadas en el coser; y otras que no tanto. "Quienes no saben coser cortan flores y las queman", expone Álvaro como ejemplo de la colaboración que está teniendo.

El camino comenzó con el envío de un dossier con toda la información a los organizadores del evento. Su propuesta pasó el primer corte y entonces tuvo que enviar un traje de esa idea. Pasó la prueba y entonces comenzó un trabajo contrarreloj: desde la búsqueda de un espacio donde poder realizar las creaciones -ese es la antigua consulta de un dentista que ahora ocupa- a la ingente tarea para cortar y coser cada uno de los diez trajes que conforman la colección.

"Quiero mostrar la historia de amor del fantasma con la mujer, con él presenta gracias a las máscaras que llevarán algunas de las modelos, pero también en los tejidos que uso: gasas, transparencias, porque pienso en algo libiano, etéreo", explica este isleño seleccionado como diseñador novel de Simov. Tendrá que hacerlo con los vestidos y los complementos, no así con la decoración, la música y los peinados, algo que no pueden elegir los jóvenes elegidos que se presentan uno tras otro en la pasarela.

"Es una responsabilidad", reconoce Álvaro Baturone ante la alcaldesa, Patricia Cavada, y la delegada de Fiestas, Mar Suárez, que visitaron ayer el taller. Tiene claro, eso sí, que apostará por gente de aquí para los complementos, que serán de Rocío Ferreiro; los zapatos, que previsiblemente seán de Ana Conforto; y las flores.