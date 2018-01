El Ayuntamiento recurre a la opinión de los expertos para el Museo Camarón

Finiquitado el Año Camarón, el museo consagrado al artista es el gran proyecto a poner en marcha en 2018. Sobre todo, tras dos largos años de trámites administrativos previos que culminaron el pasado mes de octubre con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, que financiará con 3,5 millones de euros de los fondos europeos la construcción de este equipamiento clave para San Fernando.

El gobierno municipal quiere agilizar los trámites en marcha todo lo posible para conseguir que las obras arranquen cuanto antes, a ser posible antes de que acabe el año, lo que desde luego no resulta nada fácil. Y lo primero, claro, es resolver definitivamente la redacción del proyecto del Museo Camarón. El de la ejecución de las obras de edificación, que incluye el proyecto de telecomunicaciones e infraestructura audiovisual y de vídeovigilancia, fue adjudicado a finales del pasado mes de diciembre a Estudio Gumersindo Fernández Reyes Arquitectos por 35.453 euros, que tendrá que basarse en el proyecto básico elaborado por los técnicos municipales. Pero queda todavía pendiente el más interesante, el que alude a la musealización de este nuevo espacio cultural consagrado a Camarón y al flamenco que espera ser un revulsivo para La Isla. El proyecto que determinará verdaderamente cómo será por dentro ese Museo y cómo se contará la vida y obra de Camarón a los visitantes. Desde luego, no es un tema sencillo si se piensa en las enormes expectativas que se tienen puestas en este futuro equipamiento. La alcaldesa, Patricia Cavada, en declaraciones realizadas ayer a este periódico aseguró que espera que en los próximos días -no más allá de la próxima semana- pueda convocarse la mesa de contratación para dar también este nuevo paso.

La mesa de contratación se prevé convocar nuevamente en los próximos días

De hecho, el pasado lunes se reunieron en Sevilla los miembros del comité de expertos que se ha formado -dada la trascendencia del proyecto del Museo- al objeto de valorar las siete propuestas que se han presentado durante el proceso de licitación convocado por el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre: el responsable del área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, José Luis López Garrido; el director artístico del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero; y el asesor del Instituto Andaluz de Flamenco (IAF) Segundo Falcón Sánchez.

Durante este encuentro, los tres miembros de esta comisión tuvieron la oportunidad de intercambiar personalmente sus criterios y de poner en común sus impresiones acerca de las distintas opciones que tenían sobre la mesa y de cuál de las propuestas presentadas encajaba mejor con la idea del Museo Camarón, que aspira también a ser un equipamiento revolucionario, como lo fue en su momento el mítico cantaor. Su opinión, de cara a la futura puesta en marcha del Museo, es toda una garantía dado su alto grado de conocimiento en la materia, según la alcaldesa. Son auténticos expertos, aclaró.

De ese encuentro -como explicaba la regidora- se salió con una propuesta consensuada por estos expertos que ahora tendrá que ponerse por escrito. Una vez que sea confirmada por los integrantes de la comisión se trasladará a la mesa de contratación para que la tenga en cuenta a la hora de resolver la adjudicación. De ahí que se piense en que pueda resolverse su convocatoria en unos días. De ser así y cumplirse estos plazos, la redacción del proyecto de musealización podría resolverse en este mismo mes de enero.