El Ayuntamiento licitará por negociado un nuevo proyecto para Casa Lazaga

La Casa Lazaga es propiedad municipal desde 2001, cuando se adquirió a los propietarios. Desde entonces este inmueble histórico aguarda una reforma que permita por un lado consolidar la estructura y por otra recuperarlo en plenitud para que entre en uso. Sea cual sea. "Me sorprende la preocupación ahora, cuando en casi ocho años [del pasado mandato con el PP al frente y parte del anterior en el que los populares tuvieron Urbanismo entre sus responsabilidades] no se atajó la situación", comenta Claudia Márquez, concejala de Desarrollo Urbano, que intenta responder a las necesidades de la finca con los pasos previos para una nueva actuación, esto es la adjudicación de la elaboración de un nuevo proyecto de ejecución.

Durante el anterior mandato se adjudicaron trabajos de urgencias que comenzaron y que pronto quedaron parados porque la empresa entendía que no podía hacerse cargo de lo que hacía realmente falta en el edificio: ni el proyecto ni el presupuesto respondían a las necesidades reales de éste. "La empresa reconoce que no había visitado la casa, por lo que no habían tomado la medida de lo que realmente había. Cuando llegamos no estaban trabajando", advierte Márquez. El palacio presentaba un deterioro por el paso de los años que la falta de estanqueidad ha agravado al quedar a medias la intervención en forjados y cubiertas. Sólo había colocada una malla, para evitar la entrada de palomas, pero incluso ésta se encuentra rota. "El edificio se bebe el agua", asegura de manera muy gráfica la concejala de Desarrollo Urbano para explicar el principal problema que tiene el edificio. Las filtraciones afectan a la cimentación, que sube por la estructura en forma de humedades, lo que provoca daños tanto en la propia estructura como en los elementos singulares. "Siendo una estructura de madera sufre mucho en cuanto no se trata a nivel de aguas", insiste la edil socialista. La consecuencia es la pérdida de yeserías, carpintería y frescos. "El servicio de Cultura nos informa de ello, y efectivamente cuando entramos hay elementos que no quedaban por la falta en estos años de actuación", añade. Por eso se muestra desconcertada por que el que era concejal de Urbanismo, el popular Ángel Martínez, haga alusión ahora a la pérdida de frescos (fue durante el pasado pleno), cuando la precariedad de la conservación de la Casa Lazaga viene de lejos. "No impidieron que las aguas entraran y afectaran a una muestra del patrimonio histórico como ésta, pero tampoco posibilitaron un uso viable", abunda.

El análisis realizado por los técnicos municipales, también por la empresa que en su momento hizo el proyecto para las obras urgentes, confirma que la actuación necesaria para no perder el edificio debe desarrollarse a partir de un nuevo proyecto, ni siquiera vale un modificado, que era la primera intención del Ayuntamiento, porque el presupuesto supera con creces el primero previsto, que se quedó en 341.891,00 euros -a partir de un presupuesto base de licitación que ascendía a 478.000 euros-. "Se ha hecho con las cautelas y la seguridad necesarias por el mal estado del edificio", puntualiza Claudia Márquez.

Resuelto el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos, los esfuerzos se encaminan en dos cuestiones. La primera, en la que están inmersos, es la licitación de la redacción del proyecto de reforma para consolidar lo que todavía guarda el palacio entre sus paredes y solventar, sobre todo, los problemas estructurales y de estanqueidad que soporta el edificio en la actualidad. Se han establecido las indicaciones adecuadas para cumplir con la realidad del edificio, y la propuesta ya está en la Oficina de Contratación. La cuantía para pagar los honorarios de estos profesionales no supera los límites que marca la normativa por lo que se resolverá a través de un procedimiento de negociado. Es decir, se invitarán a empresas especializadas -estudios de arquitectura e ingeniería, precisa Márquez- para que presenten sus ofertas. Una de ellas será la empresa que hizo el proyecto inicial que se quedó obsoleto cuando se inició la intervención sobre el terreno.

El otro asunto, en el que se viene trabajando y que seguirá dándose forma en paralelo a estas obras, es el uso del inmueble, del que ya habló la concejala el pasado pleno. En estos años se plantearon algunas ideas, como el uso hotelero, que chocaba con la calificación que tiene en el PGOU. "No podía albergar una actividad económica, porque como equipamiento debía centrarse en servicios básicos para el municipio, pero no es viable", aclara. Tampoco, cuando se afronta una obra de la envergadura del Ayuntamiento, asumir una rehabilitación que deje la finca en perfecto estado para su utilización. Por eso, barajan el cambio de uso en el Plan General, que daría más libertad para contar con una inversión privada y encontrar así un futuro adecuado a la Casa Lazaga.