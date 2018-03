El Ayuntamiento estrena 2018 con un periodo medio de pago de 35,98 días

El Ayuntamiento estrenó el nuevo año con un periodo medio de pago de 35,98 días, uno de los mejores datos mensuales que ha llegado a registrar. El dato relativo al mes de enero, publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, supone una notable rebaja -de hasta diez días- con respecto a la media alcanzada en el pasado diciembre, que fue exactamente de 45,99 días.

De hecho, la media registrada por el Consistorio isleño a lo largo de todo 2017 apuntaba un plazo de 44,15 días para hacer frente a las facturas que adeuda a sus proveedores, siempre según las cifras oficiales que publica periódicamente el Ministerio. Así que este último dato se sitúa por debajo de los índices habituales en la gestión económica del Ayuntamiento. Y por debajo también del plazo que se llegó a registrar el año pasado en este mismo periodo, que se saldó con 41,11 días de plazo.

Hacienda ha apremiado a que cumpla con los 30 días que dicta el plan de ajuste

A pesar de estas cifras, el Ayuntamiento no ha conseguido escapar de las reprimendas de Hacienda con respecto al periodo medio de pago. De hecho, recientemente el equipo de gobierno recibió una carta del ministro Montoro que desató una gran polémica y en la que se le advertía de las consecuencias que tendría continuar incumpliendo los términos del plan de ajuste que el propio Consistorio, efectivamente, había aprobado en 2012, en el anterior mandato. En dicho dicho documento estratégico se asumía el compromiso de reducir los tiempos de pago a proveedores a 30 días en el año 2016, algo que -a pesar de que la media es mucho mejor que la de otras localidades del entorno- no se ha conseguido en ningún momento. De ahí las advertencias lanzadas por el gobierno central, que ha llegado incluso a apuntar a una posible intervención del Ayuntamiento si no se consigue corregir el rumbo.

La media, en todo caso, se ha conseguido rebajar en el último periodo computado hasta los 35,98 días, un dato que solo en dos ocasiones -septiembre y octubre de 2016- se ha conseguido mejorar. El tiempo dirá ahora si la tendencia continúa a la baja, porque hasta el momento la tónica habitual del Ayuntamiento se ha mantenido invariable en torno a los 44 días, mes y medio de plazo para pagar.