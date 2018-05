El Ayuntamiento cierra marzo con un periodo medio de pago de 33,65 días

El mes de marzo ha dejado una nueva media del periodo de pago a proveedores: 33,65 días. Es, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que el Ayuntamiento tardó en hacer frente a sus deudas a terceros durante ese periodo, que es la última mensualidad que se ha cerrado. La cifra -dos días más que en el mes de febrero- se acerca de nuevo bastante a la meta de los 30 días, aunque no consigue ponerse por debajo. Eso sí, se mantiene en la misma dinámica que lleva registrándose a lo largo de todo el año. En enero, cabe recordar, fueron 35,98 días de plazo, en febrero 31,15 y en marzo 33,65.

Y estos datos de 2018, por ahora, marcan un notorio descenso con respecto a la media de 2017, que fue de 44,15 días de plazo, un dato similar también al del año anterior. Diciembre, de hecho, se cerró con un periodo medio de pago de 45,99 días.

El gobierno municipal ha utilizado siempre este indicador económico que sirve de termómetro para valorar la gestión económica para aplaudir el trabajo que lleva a cabo desde el área de Hacienda al quedarse casi siempre muy por debajo del tope máximo de los 60 días.

A pesar de ello, el Consistorio no consiguió zafarse de las reprimendas de Hacienda, que a finales del año pasado le recordó que incumplía el plan de ajuste aprobado en 2012 en el que el Consistorio asumía el compromiso de reducir los tiempos de pago a proveedores a 30 días en 2016, algo que no ha conseguido cumplir todavía. Incluso le advertía en una polémica carta de una posible intervención del Ayuntamiento si no corregía el rumbo.

Los tiempos de pago, al menos en los últimos tres meses, se han conseguido reducir. Y rondan los 30 días de plazo aunque todavía no han conseguido ponerse por debajo de este límite. Aún así, según los datos de Hacienda, el de La Isla es uno de los ayuntamientos de la zona que mejores datos se apunta en lo que a este indicador económico se refiere.