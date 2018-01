El Ayuntamiento busca una solución al parón de los trabajos en la fosa común

El Ayuntamiento sopesa distintas posibilidades técnicas para completar los trabajos de exhumación de las víctimas de la represión franquista que se están llevando a cabo en el cementerio municipal desde el pasado mes de agosto y que ahora se han visto interrumpidos, como denunciaba al concluir el año la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede).

Ayer, el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, salió al paso de las críticas lanzadas por este colectivo -visiblemente molesto por el parón que han sufrido los trabajos- para asegurar que los técnicos del Ayuntamiento "están analizando posibles soluciones y posibles vías para seguir desarrollando es¡ta excavación ", tal y como Amede ha solicitado al Consistorio.

"Hay que garantizar que los trabajos no afecten a los nichos", señala Conrado Rodríguez

Desde el equipo de gobierno se ha subrayado la especial dificultad que entrañan estos trabajos de exhumación ya que la fosa común se encuentra "en el corazón del cementerio" y está rodeada por cuarteladas de nichos, que es precisamente lo que ha limitado la intervención. Eso -advertían hace unos días los responsables de la actuación- impide en la actualidad rescatar una docena de cuerpos que han quedado a la vista al chocar con una hilera de sepulturas que se han levantado encima. Así se lo habían trasladado al Ayuntamiento y así -lamentaban- habían apurado el límite del plazo del que disponen para la excavación sin conseguir una solución.

El concejal Conrado Rodríguez, en este sentido, defendió ayer la actuación del Ayuntamiento aludiendo a la enorme complejidad que, por esta razón, entrañan los trabajos de exhumación. Eso sí, insistió en mostrar el apoyo municipal a los familiares de las víctimas y subrayó la "implicación" tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial. Todos -dijo- están colaborando para conseguir la exhumación de los restos que llevan más de 80 años en la fosa común del cementerio.

"A todos nos gustaría que las obras se desarrollaran con una mayor facilidad, pero creo que cualquier persona que conozca el cementerio de La Isla lo podrá entender perfectamente. La fosa está en el corazón del cementerio, rodeada de cuarteladas de nichos que se han ido construyendo y eso dificulta los trabajos de exhumación", explicaba. Pero el Ayuntamiento -advirtió- no ha hecho en ningún momento caso omiso a la solicitud realizada por Amede para ampliar los límites de la intervención y poder abarcar la fosa en toda su extensión.

"Es necesario buscar una solución técnica que garantice la seguridad de las cuarteladas de nichos que limitan con la fosa y también de las personas que están llevando a cabo estos trabajos. Esa excavación no se puede hacer de cualquier forma, sino con la garantía de que esos trabajos no afectarán a las cuarteladas de nichos que tenemos rodeando el perímetro de la fosa", explicó el edil de Presidencia ayer al ser preguntado por este problema durante una comparecencia ante los medios. En eso está trabajando el personal técnico del Ayuntamiento y "en breve" -anunció- se espera poder dar una solución a Amede y a los familiares.

Desde el equipo de gobierno se prefirió no concretar en qué línea podría ir esa posible alternativa hasta que no tener el informe técnico, si bien sí se aclaró que lo que se pretende es determinar el límite máximo hasta el que pueden llevarse los trabajos de excavación y acercarse a las cuarteladas de nichos sin dañarlos. Por ahora, el traslado de estos nichos bajo los que se extiende la fosa común no se contempla.

El concejal de Presidencia aseguró también comprender la inquietud de las familias ante el parón de los trabajos y la demanda de una mayor agilidad en los trámites que reclama Amede.