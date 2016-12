El Ayuntamiento aprueba la primera oferta de empleo público en seis años

La Isla es el municipio de la provincia que menos plantilla municipal tiene en relación con su número de habitantes. El dato lo dio ayer el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, para dejar constancia de una de las carencias que arrastra el Ayuntamiento desde hace años: su déficit de personal, agravado por los límites legales que el gobierno central aplica a la tasa de reposición y por las jubilaciones que año tras año van menguando la nómina de trabajadores con los que cuenta el Consistorio.

A excepción de las plazas que se convocaron en 2013 exclusivamente para la Policía Local, hace seis años que no hay oposiciones en el Ayuntamiento y que, por lo tanto, no se cubre ninguna de las vacantes que se van produciendo. El equipo de gobierno no lo oculta. La situación "repercute negativamente en los servicios que se prestan a los ciudadanos". Por eso se quiere hacer todo lo posible para ponerle solución.

Ayer, la junta de gobierno local aprobó la oferta de empleo público de 2016 que, al menos en una parte, permitirá que el Ayuntamiento cubra las plazas que han quedado vacantes. Serán en total cinco nuevas plazas de acceso libre, el máximo que permite la tasa de reposición: una de arquitecto, otra de asesor jurídico para los servicios de recaudación, otra de técnico medio de obras públicas, otra de trabajador social y otra de técnico de administración general.

La intención del equipo de gobierno es además que todo el proceso -desde la convocatoria a la realización de las diferentes fases selectivas- se desarrolle con relativa agilidad de forma que se lleve a cabo a lo largo de 2017 para que los nuevos funcionarios puedan incorporarse cuanto antes a la plantilla.

También ayer la junta de gobierno local aprobó nueve plazas de promoción interna para la plantilla destinadas a mejorar su trayectoria profesional. Son tres plazas de administrativo, dos de auxiliares administrativos, una de intendente de la Policía Local, dos de oficiales albañiles y un puesto de encargado de mercado.

Tanto la oferta de empleo público como las plazas de promoción interna aprobadas han sido negociadas con los representantes sindicales, si bien solo CCOO ha apoyado la propuesta finalmente. CSIF y SPLI han votado en contra, como ayer admitió Conrado Rodríguez. "Desde el gobierno local compartimos la preocupación sindical acerca de las importantes necesidades que presenta este Ayuntamiento y que tenemos que cubrir, pero la tasa de reposición impuesta por el gobierno de España nos limita la incorporación de empleados públicos, aún teniendo capacidad de presupuestaria para asumirlo", dijo.

Eso sí, el ejecutivo municipal asegura que en 2017 empezará a trabajar con los colectivos sindicales en una nueva convocatoria de oferta de empleo público "a medio y a largo plazo" con el propósito de compensar esas carencias de manera progresiva.