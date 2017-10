Aparcamiento para un centro vivo

El debate ya está servido y no ha surgido porque se vaya a producir la prórroga del contrato de la zona azul a principios del próximo año, sino ante la posibilidad que planteaba Ciudadanos en el último pleno de eliminar este sistema de aparcamiento regulado. Ya antes de que se tratara la propuesta en la sesión del jueves, las asociaciones de comerciantes y hostelería -Acosafe y Asihtur- habían dado su parecer: están abiertos a que haya cambios en estos estacionamientos, pero de ninguna manera en que se quiten. Son necesarios.

La moción de la formación naranja proponía dos cuestiones para su aprobación, que de hecho se votaron de manera separada por excluir una a la otra. Conscientes de que era improbable que se aceptar decir adiós a la zona azul en la ciudad, el grupo de Ciudadanos exponía la necesidad de que se creara una mesa de trabajo, con los colectivos implicados -empresarios y vecinos- y los grupos municipales, para desarrollar las modificaciones que estas plazas de aparcamiento de pago demandan. La portavoz de la formación, Mayte Mas, abogaba en primer lugar porque en lugar de tener unos estacionamientos de pago se sustituyeran por aparcamientos controlados según el tiempo. Entendía que era la manera más efectiva para conseguir la "rotación" que impregna el origen de este sistema para favorecer la gestión de los ciudadanos antes la administración y la actividad comercial del centro, lo que a su juicio no se desprende de la realidad en estos momentos.

No lo ven de la misma forma Asihtur y Acosafe que ya dejaron claro su postura. En el pleno del jueves también se posicionó de la misma forma el concejal andalucista Fran Romero, para quien la desaparición de la zona azul sería una "involución", "desandar el camino andado" en referencia al consenso que se llegó en su momento entre el Ayuntamiento y los comerciantes, que pone de manifiesto el presidente de Acosafe, Manuel Luna. Esta entidad, también la que representa Lolo Picardo, y los detallistas del Mercado Central y del Mercado de San Antonio, exponía el primer teniente de alcaldesa, no compartían la idea de eliminar este aparcamiento rotatorio.

Tampoco veía bien esta propuesta la concejala no adscrita, Inmaculada López, que aludía en cualquier caso a los defectos de la zona ORA, como la falta de rotación y su sentido recaudatorio, como alicientes para buscar soluciones, que pasarían por una nueva regulación. "Se ha expandido y no sólo afecta al centro", ponía de ejemplo de esas cuestiones que tienen en su opinión que analizarse. El concejal de Sí se puede Emilio Rodríguez pedía ir más allá de la petición de Ciudadanos, al considerar fundamental plantearse cuatro cuestiones que deben ser tenidas en cuenta: que la zona azul nació para las inmediaciones de centros y edificios públicos, que debe ser acorde al tránsito en la zona, que el horario debería circunscribirse al de la administración pública y el ajuste de la tarifa. "La zona azul se creó para poder aparcar cerca de la administración pública para realizar gestiones. No incluía la cuestión comercial", matizaba sobre su posicionamiento acerca del análisis que debe hacerse para buscar alternativas.

El precio, el horario o el cambio de zonas son elementos que Asihtur acepta como revisables. "Es cara para algunos clientes y en algunas zonas", expone Lolo Picardo, que también hace mención al horario porque considera que para la hostelería, y en función de en qué puntos, también sería necesario que la ORA estuviera activa a la hora del almuerzo o de la cena. Asihtur incluiría en la comisión para analizar el futuro de la zona azul a los trabajadores que controlan estos espacios y evidentemente a las entidades vecinales.

Acosafe defiende la importancia que tiene para los comerciantes la zona azul, por eso rechaza su eliminación aunque acepta la necesidad de mejoras como el precio o la forma de pago, o cambiar una zona por otra donde no funciona. "Son aparcamientos necesarios para un centro vivo, porque es la forma de que los clientes tengan sitio para aparcar", explica.

Es consciente el equipo de gobierno de que debe afrontar una reorganización de la zona azul. Si bien, durante el debate en el pleno el concejal Conrado Rodríguez desechó el objetivo recaudatorio que se había aludido. "Es una cantidad mínima para los prespuestos", dijo. Según Mayte Mas eliminarla supondría en torno a 23.000 euros.