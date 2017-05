Dimite Ana Lorenzo, la edil que recomendó okupar una vivienda

La concejala de Inclusión y Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo, ha presentado hoy su dimisión tras la polémica originada días atrás cuando recomendó a una familia a punto de ser desahuciada a okupar ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria.

La concejala socialista, en una rueda de prensa convocada con carácter urgente, ha comparecido ante los medios de comunicación arropada por el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, para dar cuenta de su renuncia. "No hace falta explicar la causa, es más que conocida", ha advertido antes de aclarar que se se marcha "con la cabeza muy alta".

"Cuando un servidor público se equivoca, debe dimitir", afirma. "Yo me he equivocado. Lo he reconocido desde el primer momento y creo que no debo continuar en el Ayuntamiento".

Lorenzo ha confirmado que desde el primer momento en el que trascendió la grabación realizada sin su consentimiento en la que recomendaba a una familia a punto de ser desahuciada okupar ilegalmente una vivienda cuyos datos le facilitó, puso su cargo a disposición de la alcaldesa. "Ella me dejó claro que no me iba a cesar bajo ningún concepto", asegura.

La edil ha agradecido los numerosos apoyos que ha recibido, especialmente "de la sociedad de San Fernando". "He recibido infinitos mensajes de apoyo y de ánimo", ha afirmador.

"Me voy con la cabeza muy alta porque no me he llevado nada de nadie. Solo intenté ayudar a una familia con tres menores, aunque eso no justifica mi metedura de pata", ha asegurado la concejala isleña. "Se me rompía el corazón de pensar que esos menores durmieran en la calle. Fue un exceso de confianza. No lo he hecho nunca jamás, solo con esta familia".

Lorenzo, en su despedida, ha aludido también al trasfondo de la polémica que se ha desatado con esta grabación. "Pienso que no puede haber tantas viviendas vacías de entidades bancarias y tantísimas familias en la calle. Por tanto voy a seguir con la cabeza muy alta porque ya lo he dicho: no me he llevado nada de nadie y voy a dormir además muy tranquila".

La renuncia llega tan sólo un día después de que fuera apoyada por la presidenta de la Diputación y Secretaria Provincial del PSOE de Cadiz, Irene García, y de que la alcaldesa socialista Patricia Cavada diera por buenas ayer las explicaciones de Lorenzo en relación a este asunto.