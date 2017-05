“La dimisión de Ana Lorenzo es un acto de cobardía por parte del PSOE de San Fernando”

“La dimisión de la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, es un acto cobarde por parte del PSOE, que primero le da su apoyo públicamente, con la propia alcaldesa al frente, para días después anunciar que dimite”. Esta es la valoración que hace Ernesto Díaz, coordinador de Podemos San Fernando, sobre la información de la dimisión de la concejala socialista.

“El “error” de Ana Lorenzo no fue hablar con la familia, sino no haber defendido públicamente las propuestas antidesahucios que se defienden desde Sí Se Puede San Fernando. La ocupación no es una solución al problema de la vivienda pero al menos garantiza un techo provisional a las familias mientras no hay soluciones reales”.

“Rechazamos también la falta de ética del PP al llevar las grabaciones a la Fiscalía. Demuestran una vez más que para ellos defender a los bancos está por encima del derecho de las personas a vivir bajo techo”, añade Díaz.

La formación morada recuerda además que una de las medidas que habían propuesto a Pleno fue la constitución de una mesa negociadora entre las partes involucradas en cada desahucio de la ciudad. “No nos cansaremos de pedir que se ponga en marcha la Mesa antidesahucios, una herramienta que serviría para ayudar a buscar soluciones a estos casos de emergencia y que se aprobó por unanimidad hasta en dos ocasiones, con el voto favorable del PSOE”, concluye el coordinador.