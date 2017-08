'Amplifest', el concierto que lleva el rock al Centro de Visitantes

San Fernando es una ciudad donde la música siempre ha tenido un papel fundamental y la agenda del verano lo demuestra. Y mañana por la tarde los isleños tendrán la posibilidad de elegir entre dos propuestas diferentes, pero no por ello menos interesantes. Una de ellas es el See you sun, una iniciativa que tiene como objetivo principal disfrutar del atardecer en la playa de Camposoto. Pero no es la única. Amplifest llega con una propuesta novedosa y que los amantes de la música no se podrán perder. El concierto aterriza en el Centro de Visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, un recinto que ha contado durante el verano con numerosas iniciativas y que se está consagrando como uno de los principales focos de las propuestas culturales de La Isla.

El concierto llega de la mano de la Asociación de Música para La Isla, una entidad que tiene como principal objetivo el de promover grupos jóvenes y poner el foco en aquellos con más talento dándoles una oportunidad. Bajo esta premisa nacieron el año pasado, pero hasta ahora no han podido desarrollar sus actividades como a ellos les hubiera gustado. El director de la asociación, Fleco, explica que, "a la hora de llevar a cabo nuestras actividades nos hemos encontrado con muchas trabas, además de la falta de un fondo económico que nos facilite las cosas". Estos son algunos de los problemas con los que nuevas asociaciones como ésta se pueden encontrar. Sin embargo, parece que tras algunas reuniones con Juventud sus ideas empiezan a tomar forma. "Durante la Noche en Blanco pudimos utilizar un escenario y subir algunos grupos para que pudieran demostrar lo que son", explica Fleco, al referirse a esta reciente cita estival.

La iniciativa parte de la asociación Música para La Isla para promover a los nuevos grupos

Ahora, tras mucho trabajo, han conseguido que el Centro de Visitantes les brinde la posibilidad de actuar durante una tarde y han preparado un cartel lleno de grupos de la zona. "Todos las bandas son de La Isla", afirma el director de la asociación, que está expectante por ver el recorrido que tendrá el concierto. Una apuesta interesante sobre todo para los amantes del rock, que podrán encontrar desde bandas jóvenes con propuestas innovadoras e interesantes a algunas más rodadas que han ganado incluso premios en festivales de la zona.

Dentro del género del rock los palos que se tocarán son muchos, desde el hard rock hasta el rock urbano, pasando por el electrónico. Sin embargo, el concierto no se cierra a un público de amantes de este estilo de música, ya que las bandas que estarán presentes facilitarán que la propuesta sea accesible para todos los amantes de la música. De hecho, los niños tendrán acceso gratuito, mientras que los adultos deberán pagar cinco euros por la entrada, que se puede comprar en la copistería La Antigua,

Los grupos que tocarán en el concierto son los siguientes: Alan Nepa, Caronte HRB, Los ponis de feria, Catarsis, Conciencia de grillo, Loballe, MadManiacs y Ostara. Además, habrá exposiciones fotográficas de los artistas Andrés Derqui y Miguel Fernández,

Una propuesta que significará un soplo de aire fresco para el verano de San Fernando y que no dejará indiferente a los amantes de la música.