Amor al teatro

Entre bambalinas el ritmo es trepidante. Falta poco para que el telón se suba y dé comienzo la función. Este paisaje ideal de un teatro el día en que sobre sus tablas se representa una obra se ha vivido durante la semana en el coliseo isleño, que en la programación de Invierno-Primavera ha dedicado una parte muy importante al género teatral. Entre el lunes y el viernes pasados, sin embargo, quienes derrocharon su talento no eran profesionales de la escena, sino aficionados que una vez más se apoderaron del Teatro de Las Cortes. No han estado todos los grupos amateur, pero algunos de los que faltan enseñarán su trabajo en la Casa de la Cultura entre el 17 y el 21 de abril.

Cuando Juan Luis Moreno coge el teléfono el jueves su grupo, Las Cortes, de la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre, ya ha actuado, por eso de sus palabras se desprende la satisfacción que siente el colectivo por el resultado de su apuesta teatral, en este caso un musical. "Estuvimos más de un año preparándolo", cuenta sobre Amanecer sin gabachos, con la que homenajean a Manolo Pérez, el director de la Orquesta Joven de Córdoba, un músico cañaílla con el que colaboraron en el Diez. La orquesta, que sí estuvo en el estreno con motivo de la celebración de la patrona de la música, no ha podido volver en esta ocasión a tocar en el Teatro por motivos presupuestario, pero dejó grabada la música para estas circunstancias.

Los grupos aficionados han vuelto a llenar el Teatro de las Cortes durante una semana

"Es impresionante cuando cantan la soprano o el barítono", destaca Moreno, que da algunos detalles de la obra, como su ambientación en el Hospital de San José, que curiosamente está conmemorando el 250 de su construcción (eso sí, ahora es un centro educativo): "En tres actos, cuenta los últimos días de los pacientes en el hospital, en torno a 1810. Mezcla drama y risas para mostrar cómo una madre que creía muerto a su hijo en la guerra, lo encuentra vivo en este centro asistencial".

Durante la actuación, resaltan, el público estuvo muy metido, entregado a lo que estaban viendo, an cuando no se llenó por una confusión con el musical del día siguiente. Sí tenía confirmado el lleno, por el contrario, el otro grupo de 24 de Septiembre, Colorín Colorao. Originario de la extinta peña, Antonio Muñoz Cruzado explica que han buscado la forma de seguir: "Lo fundamos en 2010, pero ahora que la peña está cerrada no quería que se perdiera este grupo tan magnífico". La actuación del viernes, con un sabor inicial a despedida, se iba a convertir en un futuro asegurado. Para la ocasión los actores representaban tres sainetes, teatro cómico. "Uno ya lo hemos hecho en peñas y entidades, pero los otros dos sainetes no los ha visto nadie aún. Habíamos estado preparándolos, pero murió un componente, José María Rojas, y, con el tema de la peña, lo dejamos pasar", comenta.

A Rojas dedicaban el trabajo que iban a poner sobre las tablas apenas unas horas más tarde de que Muñoz Cruzado hable así del colectivo. Él no está nervioso, ha aprendido a templar los nervios al tener tanta gente a su cargo. Los nervios aparecerán más tarde entre los actores, aunque en algunos será más evidente que en otros. No hay que preocuparse, afirma Antonio, convencido del "éxito asegurado", que iban a cosechar por la noche. "El ensayo general de ayer fue un completo desastre y eso es augurio de que la obra va a salir perfecta. Créeme".

De un último ensayo complicado a una preparación de obra caótica. Es como califica Carmen Moreno, del grupo Impulso de la asociación Clara Campoamor, cómo está siendo el trabajo con Los Toquianos que representan el día 18 de abril. "Esta vez son en el escenario siete actores, cada uno con su vida, su trabajo, y ha sido difícil que todos coincidieran", detalla. Los ensayos se han prolongado desde julio, entre Clara Campoamor y el Centro Andaluz, desvela la persona que en esta ocasión ha asumido la dirección. Porque no tienen un director fijo, sino que funcionan de otra forma: "Leemos obras, proponemos alguna y se escoge a una persona como director. A partir de ahí ella manda". Esta vez ha tenido que poner orden en la consulta de psiquiatría que pronto podrán observar los espectadores isleños.