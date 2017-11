La Almadraba dice que el proyecto de la 'pieza' deja fuera a medio barrio

El proyecto de recuperación ambiental y acondicionamiento de la pieza trasera de La Almadraba, una carencia histórica que se ha incluido entre las actuaciones a desarrollar con los fondos europeos de la estrategia EDUSI, no contenta a los vecinos de la zona. O mejor dicho, los contenta pero tan solo a medias.

La razón, explica el presidente de la asociación de vecinos Nueva Almadraba, Antonio Vela, es que la inversión que se ha planteado deja fuera a una parte de la barriada. Ciertamente, apunta, el proyecto supone una mejora sustancial que además se lleva años reclamando desde la barriada, desde antes incluso de que se creara a la asociación en 1997. El problema es que no va a llegar a todos los vecinos.

"Solo se llegará a la altura del número 435", afirma el presidente de Nueva Almadraba

"Las obras planteadas solo alcanzarán hasta el número 435, donde está el callejón de los Amores", advierte. El proyecto abarcará así desde el muelle de Gallineras hasta poco más de la mitad de la barriada. El resto se quedará fuera de la inversión. Es decir, que no se beneficiará de la reurbanización que con cargo a los fondos europeos se va a acometer para instalar nuevas redes y canalizaciones a lo largo de toda la franja trasera, donde además se adecuará un paseo peatonal que discurriría por el entorno del Paque Natural de la Bahía de Cádiz.

Los vecinos tuvieron conocimiento de los detalles del proyecto recientemente, en una reunión que mantuvieron tanto con la alcaldesa, Patricia Cavada, como con el responsable del Desarrollo Sostenible, Fran Romero. "En este encuentro -asegura Antonio Vela- nos confirmaron que la actuación solo llegaría hasta el número 435 de la avenida de Buen Pastor". La obra, en teoría, tendría que llegar hasta 477.

De ahí que la asociación de vecinos Nueva Almadraba haya mostrado su desacuerdo, no tanto con el proyecto en sí sino con su estrechez de miras, que no aciertan a comprender y menos tratándose de una estrategia global de regeneración de zonas degradadas que se acometerá a partir de los fondos EDUSI. Sobre todo porque lo que se ha planteado -advierten- no solucionaría de manera integral el consabido problema de la pieza que hace que se acumulen residuos y desechos de todo tipo que arrastra la marea y que se ha convertido en un auténtico problema de insalubridad para los vecinos que residen en esta parte de La Isla. Solo un tramo se arreglaría y se acondicionaría. El resto seguiría igual, lo que -insisten- no tiene demasiado sentido. Y así se lo hicieron ver al equipo de gobierno en la reunión que mantuvieron recientemente.

La recuperación de la zona -reiteran- es incompleta. Y de ahí las reticencias que muestran hacia el proyecto. También, recuerdan, desde que se empezó a hablar de la estrategia EDUSI se afirmó que se iba a solucionar el problema de la pieza de La Almadraba en su totalidad. Sin embargo, al final no es así.