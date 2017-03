"La zona de acampada estará a 300 metros de la primera vivienda"

La Asociación Amigos de la Costa Chiclana-Conil asiste con "indignación y sorpresa" a las distintas afirmaciones que el alcalde de Chiclana, José María Román, y el Ayuntamiento de la localidad han realizado con respecto a la celebración del Festival Alrumbo el próximo mes de julio.

Por ello, y ante las informaciones aparecidas en los últimos días, quieren puntualizar varias declaraciones que, desde su punto de vista, son inciertas. Así, desde esta asociación califican como "rotundamente falso" que el lugar donde tendrá lugar el festival esté a más de un kilómetro de las últimas viviendas de la Urbanización La Loma. "Este aspecto es rotundamente falso, ya que la zona de acampada (con aforo para 35.000 personas) en su extremo sur se encuentra escasamente a 300 metros de la primera vivienda", aseguran.

Alertan de que el Ayuntamiento ha realizado declaraciones "rotundamente falsas"

Además, añaden que "la distancia entre la finca en que se desarrollará el evento y las numerosas viviendas rurales pertenecientes al término municipal de Conil, situadas al otro lado de la carretera de La Loma de Sancti Petri, es de escasos 20 metros, aspecto que ha obviado el Ayuntamiento de Chiclana, suponemos que por no tratarse de sus vecinos".

Otro de los puntos que quieren rebatir está relacionado con los beneficios que van a dejar estos conciertos. Consideran que al tratarse de una iniciativa privada que "va dejar muy poco dinero en la ciudad", no debería conllevar el desembolso de los impuestos de los chiclaneros en los dispositivos de tráfico, seguridad y limpieza que el Consistorio ha prometido poner a su disposición. Por eso exigen que al no tratarse de un evento de interés público, "todos los gastos de seguridad y limpieza derivados de este festival corran a cuenta de los organizadores y no de las arcas públicas".

La Asociación Amigos de la Costa Chiclana-Conil resalta que la mayoría de representantes de hoteles, de campos de golf, el presidente de la asociación y algunos empresarios locales, en una reunión celebrada el pasado día 13 con el Ayuntamiento, "expresaron su negativa al mencionado evento tanto por su inadecuada localización como por la fecha, que coincide con el cambio de quincena de julio".

En cuanto a la existencia de permisos, a esta entidad le llama la atención que en una noticia publicada en este medio el día 18 de marzo constara que "a día de hoy, lo único que sabemos es que al Ayuntamiento no ha llegado ni un solo papel sobre la celebración del festival", por lo que se preguntan por la legalidad de autorizarlo sin expender las correspondientes licencias administrativas y sin conocer los pormenores del proyecto.

En este aspecto, también inciden en que "no nos consta que exista una resolución favorable" de la Consejería de Medio Ambiente y de la Subdelegación del Gobierno sobre la seguridad del evento.

El entorno en el que se celebrarán los conciertos y donde se organizará la acampada es otra de las preocupaciones de la asociación. Por ello no entienden que desde el Ayuntamiento mantengan que "este evento tiene una intervención positiva para el entorno, a nivel de protección del medio ambiente" o que "jamás, en ninguna de sus siete ediciones anteriores se ha producido incidente reseñable alguno". Los vecinos sostienen que estas afirmaciones "son rotundamente falsas" y ponen como ejemplo una multa que la Junta impuso al festival en su edición de 2014 en materia de prevención de incendios y especies protegidas. Además, en Facua también han recibido "numerosas quejas de los asistentes por sobrepasar el aforo permitido, sufrimiento de colas de varias horas para acceder al recinto, ausencia de hojas de reclamaciones, etc".

Otro de las quejas de los integrantes de la entidad vecinal es las molestias que provocará a los ciudadanos, porque, a pesar de desarrollarse en una parcela privada, "acudirán a disfrutar de la playa, lo que ocasionará atascos de tráfico, problemas de aparcamiento y sobresaturación en el litoral. Adicionalmente, nos tememos, como ocurrió en Rota y Chipiona, que quieran convertir la playa en un macrobotellón con las consiguientes molestias para familias, residentes y turistas de apartamentos y hoteles".

Por último, la Asociación Amigos de la Costa Chiclana-Conil cree que la previsión global de asistencia de 150.000 personas y de música hasta las siete de la mañana "es incompatible con el derecho de residentes y turistas al descanso y la seguridad".