"Si no lo veo, no me lo creo"

Desde la creación del nuevo diseño de la Plaza Mayor ya han pasado más nueve años y, desde entonces, el edificio situado a la derecha de este céntrico espacio sigue a día de hoy inutilizado.

Y es que desde que comenzaron las obras realizadas para transformar dicha plaza, esta zona del casco histórico de Chiclana no levanta cabeza debido a las confrontaciones políticas y a la financiación para abrir este inutilizado edificio. La escasa actividad comercial que padece este rincón del centro de la ciudad está llevando a los comerciantes de la zona a una situación agónica.

Los comerciantes, pese a sus dudas, expresan que la apertura vendría como "agua de mayo"

Ante estas circunstancias, todas las miradas van dirigidas hacia el vacío edificio de dicha plaza, como una fuente de esperanza para atraer más movimiento empresarial a la zona.

La última noticia relativa a la ocupación del edificio de la Plaza Mayor es la aprobación de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento del acta de comprobación parcial de las obras de construcción del edificio. Esto es, el último trámite previo a la aprobación de la licencia de primera ocupación.

En este sentido, una vez que la empresa concesionaria del edificio, Solarmac, tenga la licencia de primera ocupación estaría en disposición de explotar comercialmente el inmueble, por lo que se prevé que pueda tener vida comercial, empresarial y hostelera.

Cabe recordar, las palabras de Ana González, delegada municipal de Urbanismo que señaló que "estamos en disposición de aprobar la licencia de primera ocupación, lo que permitirá que el edificio de la Plaza Mayor pueda ser una realidad muy pronto y allí podamos disfrutar de tiendas, bares y oficinas, además de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI)".

Está previsto que una vez que el Ayuntamiento habilite el reseñado edificio, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), situada en la actualidad en el parque El Campito, se traslade a un ala de este inmueble. Concretamente, al más próximo a la Iglesia Mayor, contando con una superficie de 1.852,19 metros cuadrados. Este centro educativo de idiomas cuenta a día de hoy con unos 1.400 alumnos, divididos entre el turno de mañana y el de tarde, lo que supondría una inyección de vitalidad en esta zona del casco urbano.

La oferta de locales comerciales y oficinas en el edificio podrían atraer la mirada de nuevos inversores que verían en esta zona del centro de la ciudad un lugar perfecto para abrir nuevos negocios. En la actualidad, comercios situados alrededor de la Plaza Mayor reciben a escaso público y este hecho ha obligado a cerrar a otros establecimientos.

Ahora, y pese al anuncio de la concesión de la licencia de primera ocupación del edificio, los comerciantes de esta zona muestran su desconfianza con respecto a su funcionamiento. En este sentido, la mayoría de ellos señalan que llevan tantos años oyendo noticias sobre la puesta a punto del edificio, que ya no se creen nada. Sin embargo, no pierden la esperanza de que se cumpla la ansiada apertura del inmueble después de tantos años inservible.

La gerente del locutorio cibernético instalado enfrente de la Plaza Mayor, Josefina Rivas, señala que "nos vendría como agua de mayo, la esperanza de que por fin pongan a funcionar ese edificio es lo que nos mantiene aquí. Habría otro ambiente, más estudiantes y gente de otros lugares de la provincia. Nos daría vida".

Por su parte, Magdalena Vela, dueña del negocio Malena Regalos y Complementos, expresa que "lo esperamos con ansias, pero llevan tantos años diciéndolo que hasta que no vea en funcionamiento el edificio no lo creeré".

En este sentido, Josefa Benítez dueña de la Confitería Pastelería La Predilecta ubicada en una de las calles aledañas a la Plaza Mayor denuncia que "los políticos dicen que van a hacer una cosa u otra pero, al final, nunca hacen nada. Se han cargado esta plaza que antes era el centro neurálgico de la ciudad. Pienso que me voy a jubilar y no voy a ver abierto el edificio. He llegado al punto de que si no lo veo, no me lo creo. Así pensamos todos los comerciantes de esta zona".

En el bar Cuatro Esquinas, que se encuentra en una de los laterales de la Plaza Mayor, también se muestran escépticos con las últimas noticias relativas a la ocupación del edificio y uno de los camareros señala que " nos vendría estupendamente y habría más gente en el bar, pero hasta que no trasladen la Escuela Oficial de Idiomas no sabemos qué pasará".

Del mismo modo, José, de la Administración de Lotería La Botica que está justo detrás del inmueble en cuestión, también tiene sus dudas al respecto. "Ya llevan mucho tiempo diciendo que lo van a poner en funcionamiento, pero el tiempo pasa y nada de nada. Esta claro que la apertura del edificio mejoraría mucho la cosa si viniera, por ejemplo, los 1.400 alumnos de la Escuela de Idiomas, pero lo veo muy lejano".

El citado edificio, que desde su construcción ha sido objeto de numerosas críticas, sigue a día de hoy deshabitado. Pero la esperanza no se pierde. No queda otra.