Los vecinos del Saladillo claman por la falta de seguridad en sus calles

El Saladillo se levantó ayer temprano en medio de una calma tensa. Calma porque había pasado el tsunami del tiroteo en la calle Antonio Machado de la barriada algecireña que, horas antes, terminó con un guardia civil herido de bala y varios narcotraficantes huidos tras un cerco policial con pocos precedentes en el barrio. Y tensa porque los vecinos están ya algo más que preocupados por la falta de seguridad en sus calles. Tanto es así que, a través de la AVV Verde y Blanca, que preside Antonio Perles, van a solicitar una reunión con los responsables de la Policía Nacional y de la Local para transmitirles su inquietud.

"He hablado con vecinos, presidentes de comunidades y comerciantes y aquí lo que se respira es mucha preocupación, mucha intranquilidad, porque esto no es algo que sucediera el miércoles y ya está. Llevamos cuatro o cinco tiroteos en unos meses y hay que ponerle una solución entre todos", afirma Perles, que dice que ha "detectado" que los vecinos del Saladillo "no se conforman ya" con el discurso de que es un hecho aislado". "Eso es mentira, es algo que no lo es, porque se repite. A nadie le gusta que tu barrio salga en todas las televisiones y en los periódicos por cosas así, pero si no le damos la cara al problema no podremos ponerle fin", subrayó el presidente de Verde y Blanca.

"A la gente que tiene que salir a la calle para ir a trabajar o para llevar a los niños al colegio y te dice que tiene miedo hay que darle una respuesta. Yo ya no sé qué decirles, pero en cualquier caso lo que no vale es ignorar que tenemos un problema, por desgracia, pero está ahí", continúa Antonio Perles.

Los vecinos que llevan 35 ó 40 años en el Saladillo afirman que el barrio ha cambiado. Para mejor. Pero todavía queda mucho por hacer. Y hay que hacerlo. Reclaman más presencia policial en sus calles y un retén fijo de la Policía Local que sirva para que los vecinos se sientan más seguros. Y para disuadir a los delincuentes. Eso se lo van a pedir a los comisarios de las policías, a los que, por cierto, están muy agradecidos. "Sabemos que están haciendo lo que pueden y es un buen trabajo, pero ellos tienen que reconocer que hay una realidad, que no hay que ocultarla, porque si se le vuelve la cara a esta violencia no podremos combatirla para toda la gente de bien que hay en el barrio", declara Perles, que confiesa que está cansado, "desmoralizado" y "aburrido" de que se produzcan situaciones como la del miércoles que "tiran por tierra" todo el trabajo que los miles de vecinos honrados realizan "para quitarle una etiqueta" al barrio que cuesta mucho de retirar.

"Esta es una losa enorme que tenemos encima y que está deteriorando la imagen del Saladillo y de todo Algeciras. Algo falla y si nos hemos dado cuenta todos los vecinos seguro que los técnicos y responsables de las administraciones también se habrán percatado", concluye el representante vecinal, que tiene un último mensaje, éste para los periodistas, tras haber recibido casi una treintena de llamadas de medios de comunicación locales y nacionales. "Agradezco que cuando ocurra algo malo lo cuenten, pero cuando hagamos algo bueno que se plasme igual. Hacemos cosas y no se entera nadie y aquí hay una minoría de delincuentes incívicos, pero hay muchos miles de ciudadanos honrados que están hartos", finaliza.

Las asociaciones de lucha contra la droga Alternativas y Barrio Vivo también expresaron su preocupación por el incidente. "Desgraciadamente una vez más esta barriada de gente humilde y trabajadora se ve envuelta en un suceso que pone sobre ellos el foco mediático", afirman en un comunicado. "Desde Alternativas y Barrio Vivo seguimos reclamando más efectivos y medios en la lucha contra el narcotráfico en nuestra comarca, ya que desafortunadamente este tipo de incidentes se han convertido en habituales, por lo que debemos entender que estamos en una clara desventaja frente al narcotráfico". "Nos parece muy alarmante y preocupante el uso cada vez más desproporcionado de violencia empleada por parte de los narcos, lo que está creando un halo de virulencia con respecto a la lucha contra el narcotráfico, poniendo en serio peligro a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a los propios ciudadanos", concluyen.