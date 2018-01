Tanto twitter, tanto twitter...

A principios de marzo de 2015 el actual alcalde de Cádiz, José María González, y la ex alcaldesa, Teófila Martínez, hicieron una cosa al mismo tiempo: afilaron sus armas para la gran batalla en los comicios municipales... y se abrieron una cuenta de twitter. Quizá con más convicción el uno que la otra, sabían que había un puñado de votos que se decidían en las redes. En todo este tiempo y pese a ser de los últimos en entrar en el universo del pájaro se han encaramado a los primeros puestos de los políticos de la provincia más seguidos. El alcalde de Cádiz, de gran proyección mediática, cuenta con más de 66.000 seguidores y sólo es superado por su pareja y líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez (con 279.000 seguidores es la segunda política más seguida de Podemos detrás de Pablo Iglesias y cuenta con más seguidores que Susana Díaz). Teófila Martínez ocupa el tercer puesto, pero a mucha distancia, con cerca de 16.000 seguidores. También es cierto que por cada tuit escrito por Teófila Martínez, el alcalde de Cádiz ha escrito tres.

El pequeño estudio realizado sobre los políticos de la provincia en su principal vía de comunicación a través de las redes, donde se han incluido todos los diputados, senadores, parlamentarios andaluces y principales alcaldes, arroja en el ranking una aplastante victoria de Podemos. Cuatro de los diez políticos más seguidos en Twitter (y cuatro de los seis primeros) pertenecen a esta formación. A continuacion va el PP, que tiene a tres, y Ciudadanos tiene a dos, aunque Juan Marín en calidad de líder regional. El PSOE (la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, con menos de un 10% de los seguidores que tiene el alcalde de Cádiz) sólo tiene a uno. De hecho, el PSOE es la formación con más políticos que no usan twitter (Luis Pizarro, Salvador de la Encina, Juan Cornejo, Manuel Jiménez Barrios...)

12.800visualizaciones obtuvo el vídeo de felicitación del año que colgó teresa rodríguez en twitter

Son signifcativas las fotos con las que ilustran sus cuentas. Así, mientras José María González se encabeza con su puño sosteniendo el bastón de mando ante una plaza de San Juan de Dios a reventar el día de su toma de posesión, Teresa Rodríguez opta por una bandera andaluza, Teófila Martínez por el segundo puente de fondo, Noelia Vera por una foto de ella con todas las estrellas de Podemos en un mitin (Pablo Iglesias y la propia Teresa Rodríguez entre ellos), Juan Marín cruzando un transitado paso de peatones sevillano, Alfonso Candón por una vista aérea de El Puerto y Mamen Sánchez... por una foto de Mamen Sánchez, la misma de su perfil.

Y las diferencias son notables en el uso de la herramienta. Desde el 1 de enero Teresa Rodríguez ha tuiteado en 70 ocasiones, más decenas de retuits. Su felicitación de año nuevo era un vídeo de algo más de dos minutos grabado junto a la Caleta que obtuvo 12.800 reproducciones. La alcaldesa de Jerez aún no se ha estrenado en 2018 y Teófila Martínez ha tuiteado sólo tres veces este año. Su felicitación de año, dos líneas, obtuvo 31 me gusta. Dos conceptos opuestos de la herramienta.

Mucho más activo es su compañero jerezano Antonio Saldaña, el más veterano en esta red social de los diez analizados, ya que lleva en ella desde 2009. Su uso es exclusivamente políticó porque afirma que "prefiero facebook a todo ese ruido que es twitter". Encabezado por un tuit fijo con la bandera de España y la leyenda "España te quiero", prácticamente todo lo que escribe es de estrategia de partido: seguimiento al líder regional Juanma Moreno, ataques a Susana Díaz y un poco de contenido de política nacional en defensa del Gobierno. Sin embargo, el parlamentario andaluz de Ciudadanos Sergio Romero, se muestra más personal. Se basa, como todos, en ensalzar a los personajes de su formación, pero tiene hueco para incluir alguna frase filosófica de esas de autoayuda, lamentar la muerte del poeta Pablo García Baena o retuitear al jugador del Atleti Koke Resurrección.

Noelia Vera, parlamentaria por Cádiz y nueva estrella mediática de Podemos, habitual en las tertulias, se autodefine como "gaditana en Madrid", pero si se da a búsqueda la palabra Cádiz sólo aparece dos veces (en el de José María González aparece 1.380 veces). Y es cierto, no hay apenas referencias, más allá del Carnaval, a la provincia por la que fue elegida, pero sí a sus continuas apariciones televisivas.

Pero, sin duda, de los políticos analizados, el que más se 'desviste' en sus tuits es el alcalde de Cádiz, que logró numerosos me gusta con su mininarración del día de Reyes con sus hijos. Por su parte, Teresa Rodríguez, que es la que más logra mover sus mensajes en las redes, no duda en mostrarse orgullosa de su pareja siempre que puede. En lo que va de año su tuit de mayor éxito es uno en el que hablaba de a quién donaba parte de su sueldo el alcalde de Cádiz: "Si no hubiera tanta gente que lo pone en duda no habría que contarlo cada trimestre. Lo que no debe cobrar un alcalde gaditano en tres meses da para comprar unos audífonos a un niño y más. Orgullo".