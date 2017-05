Los traficantes rompen por tercera vez la barrera antinarcos del río Guadarranque

Tercer sabotaje a la barrera antinarcos del río Guadarranque, en San Roque. Los hechos se produjeron la madrugada del martes, cuando -como las dos ocasiones anteriores-, unos desconocidos realizaron un corte limpio con una máquina en las dos traviesas que unen los 25 pilotes que forman la barrera, abriendo un importante hueco para el paso de un moto acuática o pequeña embarcación.

La primera vez se produjo el 2 de febrero y fue reparada por el personal de Tragsa. En la segunda ocasión, el pasado 27 de marzo, los contrabandistas volvieron a cortar las mismas traviesas. Esta tercera vez corresponde a otras traviesas contiguas a las que se cortaron dos veces. A pesar de que se han extremado las medidas de seguridad, ha vuelto a ocurrir.

El presidente de Alternativas, Francisco Mena, señaló que ya es la tercera vez y "a este paso no llegará a final de año". Apuntó que el corte de las traviesas se produjo entre la medianoche y las dos de la madrugada, según explicaron los vecinos. "Esta situación muestra la impunidad, alevosía y nocturnidad que tiene el narcotráfico en la comarca que actúa a su antojo", añadió el presidente de Alternativas, quien destacó que van a seguir pidiendo medidas como las cámaras de vigilancia para que no sigan saboteando. "Sabemos que es efectiva y cumple su finalidad, pero si no existen más agentes y más seguridad no sirve de nada", dijo.

La Delegación del Gobierno conoció desde primera hora de la mañana lo ocurrido y anunció que volverá a repararse en las próximas horas. Fuentes de la Delegación apuntaron que la barrera antinarcos funciona y por ello se producen los sabotajes, con la intención de seguir con el tráfico en este río. La barrera se construyó para evitar que se introdujese droga en lanchas rápidas para descargarla en los "narcoembarcaderos" .