Los trabajos de Pozos Dulces podrán reanudarse en esta misma semana

El futuro de las obras del aparcamiento de Pozos Dulces parece que se va despejando poco a poco, tras el parón sufrido por los trabajos en las últimas semanas.

Fuentes municipales confirmaron ayer que desde el área de Urbanismo está previsto que esta misma semana, antes de mañana viernes, se firme el decreto mediante el cual se podrá ejecutar el desvío de los servicios básicos de la zona, un paso previo al comienzo de la obra del aparcamiento en sí.

Las mismas fuentes municipales explicaban ayer a este periódico que en realidad, la obra en su totalidad cuenta con licencia desde el pasado junio de 2016, una fecha que se recordará sin duda porque esta concesión de licencia de obras fue el detonante de la ruptura del tripartito, con la expulsión de Levantemos El Puerto del equipo de gobierno.

Desde esa fecha, por tanto, la licencia está vigente, pero al parecer algunas de las actuaciones amparadas por este permiso municipal se encontraban pendientes de la entrega de alguna documentación por parte de la promotora de la obra, la empresa Impulsa Aparca.

Ha sido precisamente el retraso a la hora de completar toda la documentación requerida por Urbanismo el que ha motivado este parón de los trabajos, tras la limpieza inicial de la parcela, el derribo y remodelación de la rotonda de Pozos Dulces y la retirada de las piezas del antiguo cantil del río Guadalete.

Esta documentación complementaria que estaba pendiente del visto bueno de Urbanismo ya ha sido supervisada por el área jurídica, y probablemente el decreto del concejal para que los trabajos puedan ejecutarse se firmará a lo largo del día de hoy o mañana viernes.

Desde el Ayuntamiento, no obstante, explicaron que este parón no afectará demasiado al plazo final de los trabajos y añadieron que la empresa podía haber seguido actuando en otra zona de las obras, ya que el conjunto de los trabajos sí cuentan con la preceptiva licencia de obras. De hecho, la carretera provisional que se ha habilitado por medio de la explanada, y que será por donde se desvíe el tráfico una vez que comiencen a trasladarse los servicios básicos en la calle Pozos Dulces, está todavía a falta de asfaltado, una actuación que sí se podría haber acometido en estos días.

Una vez que se asfalte este acceso provisional, será la comisión municipal de tráfico la que determine cuándo se activan los desvíos en función de las diferentes fases de la obra.

Durante el día de ayer, por otro lado, terminaron de acopiarse en la explanada de las obras unos grandes tubos que se utilizarán para las nuevas canalizaciones, un material que comenzó a depositarse en la zona el pasado lunes.

Los vecinos de la zona y pequeños comerciantes consultados por este periódico expresaban ayer su confianza en que la actividad vuelva cuanto antes a la zona, ya que temen que después de haber tenido la zona empantanada durante más de tres años las obras se vayan a prolongar más de lo previsto.

Por otro lado, el grupo municipal de Levantemos señalaba ayer que "no entendemos cómo en una obra ya más que comenzada no aparece el preceptivo cartel con las condiciones técnicas que se le exige a cualquier otra obra que se realiza en nuestro municipio". Desde Levantemos apoyan a la plataforma ciudadana contra los parkings en sus recientes declaraciones y exigen al Gobierno local "la inmediata convocatoria de la comisión de seguimiento para que aclaren todas estas cuestiones".

Desde el grupo municipal de Ciudadanos, por su parte, el concejal Javier Cuvillo señaló que "desde el registro de una pregunta al respecto del parón de las obras, el pasado día 23 de febrero, no hemos recibido ninguna contestación. Aunque no tenemos la información de primera mano, al parecer todo se ha debido a un informe preceptivo de Urbanismo, que no entendemos como no estaba en tiempo y forma", dijo el concejal de Ciudadanos. Javier Cuvillo ha solicitado al equipo de gobierno "que se ponga a trabajar en serio por el bien de nuestra ciudad y así poder cumplir los plazos para que el parking esté finalizado en el 2018, como se comprometieron en la última reunión de la Comisión de Seguimiento, la cual debiera ser convocada de manera urgente para informar del por qué de esta paralización", concluyó.