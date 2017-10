El caso del trabajador despedido en la Base llegará el día 7 al Congreso

El caso de Rafael Romero, trabajador laboral de la Base Naval de Rota, que fue despedido hace unos tres años por orden del mando militar de esta instalación, llegará a comienzos del próximo mes de noviembre hasta la comisión de Defensa del Congreso. Así lo aseguraron ayer desde el comité de empresa de la Base, después de la última sentencia judicial que da la razón a Romero y a la que ha tenido acceso este periódico.

Básicamente, la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez, donde el afectado recurrió su despido, viene a dictar el cumplimiento "de una sentencia firme -que ya dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- sin mayor dilación", que ordenaba la readmisión de Rafael en el plazo de cinco días. Esto no sólo no se produjo sino que la decisión judicial fue recurrida. Ahora, tras el nuevo dictamen, no cabe recurso.

En la sentencia, el Juzgado determina que el centro de trabajo del despedido, Pizza Villa, "no se acreditó -en un juicio previo celebrado en 2016- que se tratara de un establecimiento de apoyo a las fuerzas de EEUU; el centro de trabajo, un restaurante, es una instalación general de la Base bajo responsabilidad del mando de la Base". Además, señala que "no cabe sustituir la readmisión del trabajador por una indemnización, no habiéndose acreditado la imposibilidad de readmitirlo".

En este punto, el comité de empresa del personal laboral de la Base anunció que llevará este asunto a la próxima comisión de Defensa del Congreso, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, en la que exigirán al Ministerio de Defensa explicaciones sobre este asunto, "sobre todo par que digan por qué no obligan al mando militar de la Base a que acate la sentencia".

Es más, el comité basa esta queja en un documento con fecha del pasado día 9 en el que la Abogacía del Estado envía un escrito al Juzgado jerezano encargado del caso en el que informa de que el Ministerio de Defensa "ha decidido asignar a Rafael Romero un puesto dependiente de la Jefatura del Arsenal de Rota con las mismas condiciones laborales: retribución, clasificación personal, jornada, horario de trabajo y funciones".

Sin embargo, el mismo día, la desde la Subdirección General de Personal Civil de Defensa se emite otro escrito a la Abogacía del Estado en el que se indica que, "ante la firme postura de las Fuerzas Armadas estadounidenses a negar el acceso del trabajador a las instalaciones de apoyo bajo responsabilidad de las mismas, el Ministerio de Defensa ha decidido asignar al empleado un puesto de trabajo dependiente de la Jefatura del Arsenal de Cádiz". De momento, Rafael Romero sigue a la espera.