Antes de celebrar un mitin en Jerez, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo una valoración sobre los resultados obtenidos por el Partido Socialista en Francia en las presidenciales del pasado domingo. Y la dirigente andaluza fue contundente:“Deberíamos haber aprendido ya que cuando se toman posiciones radicales, la gente nos castiga, alejándose de nosotros”. A preguntas de los periodistas en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la legalización de Comisiones Obreras, Díaz afirmó que los resultados obtenidos por el socialismo en las elecciones francesas han sido “concluyentes” y que “evidentemente” se puede hacer una lectura de esta derrota. “El PSOE tiene un camino en España y los socialistas en Europa, tenemos un camino que es gobernar contra la austeridad, con rigor y a favor de las personas, y cuando nos deslizamos hacia posiciones radicales, la gente se aleja de nosotros”, advirtió Díaz. La dirigente socialista dijo que esto lo hemos podido comprobar en los resultados de las elecciones francesas y también en las encuestas de Reino Unido de cara a los próximos comicios en este país, “con 21 puntos de diferencia entre May y Corbyn”. Díaz consideró “muy duro” que haya quien “se dice de izquierdas”, señalando el caso del candidato de Francia Insumisa, Jean Luc Melenchon, o Podemos en España, “y tengan dudas de pedir el voto para frenar el voto para la ultraderecha, el racismo y la xenofobia”. “Yo siempre estaré entre quienes defiendan la democracia, la convivencia, la tolerancia y pretendan frenar a la ultraderecha de las instituciones en cualquier lugar del mundo”, ha concluido la presidenta de la Junta. También tuvo palabras a las declaraciones de Pedro Sánchez quien mostró el domingo su predisposición a defender la idea de que Cataluña es una nación. En este sentido, la candidata a liderar el PSOEincidió en que el proceso de primarias no le ha influido en su concepto de país porque siempre ha defendido “lo mismo”. Por ello, sentenció: “Yo no cambio, yo siempre soy la misma persona y represento el mismo proyecto político”. Esta fue la respuesta de Díaz cuando fue preguntada sobre la afirmación de su rival en las primarias, Pedro Sánchez, quien señaló el domingo en Barcelona que “Cataluña es una nación y España una nación de naciones”. Aunque dijo que no iba a hablar “de las definiciones de nadie”, manifestó que ella defiende “siempre lo mismo, haya primarias o no las haya”, un proceso que no influye en su proyecto “de país, de convivencia, de proyecto que vertebra España y que le ha dado los mejores años a nuestra democracia”. “Que cada uno responda de lo que diga, yo respondo de lo que digo yo, y no es poco”, añadió. Díaz hizo hincapié en que los ciudadanos y sus compañeros de partido saben que ella no cambia y que no le “afecta” que haya primarias “ni un proceso electoral”, ya que entiende que la mejor manera de “dar confianza” es diciendo y defendiendo siempre “aquello que uno cree”.