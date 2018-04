Un todoterreno se estrella en el centro de Asansull de la playa de Sobrevela

Un todoterreno que huía de la Policía se estrelló el pasado miércoles por la noche, sobre las 23:00, en las instalaciones que la Asociación Pro-Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales y/o Dependientes del Campo de Gibraltar (Asansull) tiene en la playa de Sobrevela, en el litoral de Levante de La Línea. El impacto destrozó cinco metros del muro que hay junto a unas pistas deportivas en las que, por fortuna, no había nadie a esa hora.

El vehículo, un Toyota Land Cruiser, atravesó la calzada que discurre paralela al litoral desde la playa y se adentró en uno de los callejones que hay en la zona, que se adentran en el Zabal, lugar en la que suele haber guarderías de droga. En la persecución, el conductor hizo una maniobra extraña y se empotró contra el muro de forma muy violenta por la gran velocidad a la que iba. Los ocupantes del todoterreno huyeron del lugar a pie y dejaron tres fardos de hachís, unos 100 kilos.

En este centro Asansull cuenta con una residencia y un centro de día para personas con discapacidad, una residencia y un servicio de estancia diurna para mayores y unas instalaciones deportivas. Toda esta actividad mueve a unas 600 personas y gracias a que el suceso tuvo lugar por la noche no hubo que lamentar una desgracia personal. "Por suerte no había nadie por allí. Estaban solo los residentes en sus habitaciones. Pero no podemos estar siempre confiando en la suerte porque por esta zona suelen verse muchas persecuciones. No es la primera vez que pasan por aquí a toda velocidad, pero sí la primera en la que nos causan daños", explicó ayer María Luisa Escribano, presidenta de Asansull.

"Es una zona de mucho tránsito durante el día. Han derribado cinco metros del muro de las pistas deportivas, pero eso es lo de menos. Las pistas cierran sobre las 23:00, pero ahora con el frío no suele venir nadie a esas horas", indicó Escribano.

La presidenta de la entidad confesó que este tipo de sucesos le preocupa por la integridad física de las personas. "Además de nuestros usuarios y familiares, por aquí hay viviendas. Estamos conviviendo con estos hechos y venimos diciéndolo desde hace tiempo", lamentó.