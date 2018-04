Las tiendas de la calle Larga, en peligro

El panorama de la calle Larga es desolador para los viandantes que deciden dar un paseo por la céntrica zona. Son muchos los comercios que han decidido echar la baraja o colgar el cartel de 'cerrado'. Asimismo, varias tiendas están comenzando a liquidar todo su material para poder cerrar cuanto antes y librarse de las deudas y el elevado gasto que conlleva mantener una empresa en esta zona.

Este periódico ha podido contactar con algunos comercios afectados, los cuales han manifestado su descontento con desazón y tristeza. "La cosa va muy mal, nadie viene a comprar y cuando no hay negocio ni ingresos tenemos que cerrar. Hay muchas tiendas cerradas y es una pena, llevamos tres años abiertos y no remontamos. Yo tengo tres hijos y necesitamos comer y vivir, así que cuando cierre me pondré a buscar trabajo", comentaba la encargada de un bazar y comercio de alimentación a punto de cerrar.

La oficina de Viajes Halcón también acaba de cerrar y se traslada a la avenida del Ejército

La zapatería Soleae también ha decidido clausurar el comercio. "Llevo aquí tres años y la cosa va para atrás. Desde las navidades no ha ido bien la temporada y hemos decidido cerrar. La competencia de las grandes superficies hace que la gente no venga al centro, ya que en la calle Luna también han cerrado muchos comercios", comentaba Victoria, propietaria del establecimiento.

Los comerciantes de la zona se han unido para proponer al Ayuntamiento algunas soluciones viables para los empresarios como puede ser reavivar el comercio y la vida en la calle o fomentar algunos actos y eventos en el centro, y sobre todo incentivar la vivienda en todo el perímetro histórico de la ciudad.

Por otra parte, los comercios que aún sobreviven están expectantes ante la situación , ya que pueden ser los siguientes en tener que marcharse de la calle y cerrar las tiendas junto con sus sueños y proyectos. Es el caso de José Antonio, de la tienda Susi Malibú. "El año 2017 ha sido horrible, no hemos vendido mucho y la temporada de Navidad fue nefasta, no hemos obtenido beneficios adicionales durante las fiestas. Durante los meses de verano tampoco tuvimos muchos incentivos, ha sido un año horrible y es penoso porque no viene nadie al centro. La calle Larga no parece una calle céntrica, es una calle desierta y no se qué pasa", comenta José Antonio desesperado. El empresario recalca que "hay que fomentar la vida en el centro. No es normal que tengamos una plaza como es la de Peral y que no haya una cafetería o una terraza disponible, hay que incentivar la vida en el centro de la ciudad y más en esta calle", señala.

La tienda de moda Go&Go, regentada por Leticia, aún sigue abierta pero con inquietudes y desazón al ver cómo sus compañeros se marchan. "Llevo tres años en esta calle y la cosa ha ido de mejor a peor, ya que vendemos pero no todo lo que nos gustaría".

Miguel Sánchez, de la tienda Las Novedades, opina que "la venta está mal y los comercios no funcionan. El centro está cada vez más despoblado y por tanto no se puede hacer negocio en una zona vacía", dijo el empresario. Las Novedades lleva abierta desde 1880 y el propietario decidió en su día vender la finca, lo que motivará con la venta el cierre de otro comercio histórico en la ciudad. Según Miguel "el Ayuntamiento puede hacer algo, sobre todo agilizar las reformas de las casas y las viviendas de la zona, ya que nadie va a querer vivir por aquí sin una reforma. Todo tiene que pasar por Cultura y no te dan licencia para restaurar y mejorar, todo son pegas e impedimentos", recalca el comerciante.

En referencia a las tiendas que ya han cerrado, lo han hecho de un día para otro sin tiempo para liquidar la totalidad del material. Fashion Style es uno de los comercios clausurados que, cerró de un día para otro. Según señalan desde negocios cercanos, "ha sido muy rápido ya que un día nos encontramos con el cartel de cerrado y la baraja echada". También hace escasas fechas cerró otra tienda de ropa ubicada en Larga 93 y esta misma semana ha cerrado sus puertas la oficina de Viajes Halcón que se ubicaba en Larga desde hace años, anunciando su traslado a la avenida del Ejército.

Los comerciantes y empresarios esperan con impaciencia una mejora por parte del Ayuntamiento y que el centro histórico de El Puerto recupere su esplendor. Sin embargo, ya es tarde para muchos valientes que, en su día, decidieron invertir su capital para construir un negocio en una calle que aparentaba ser productiva y fértil.