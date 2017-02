"Estamos a tiempo de formar para los retos del futuro"

"Aún nos cuesta dar con perfiles en la actualidad de alta competencia, pero estamos a tiempo de formarlos y prepararnos para el futuro". Rueda puso en la formación el principal énfasis cuando fue preguntado por el público que asistió a su conferencia en la Casa Pemán sobre los puntos fuertes y débiles de la industria aeronáutica en la Bahía en la actualidad. Sin embargo, considera que hay una buena base. Esa base habría que dirigirla hacia las nuevas tareas punteras que se van a posicionar en la futura aeronáutica, cosas que hace nada nos sonaban a ciencia ficción, como a ciencia ficción nos sonaban los drones, que ahora avanzan a una inesperada velocidad. Inteligencia artificial, robots. Vamos a necesitar mano de obra cualificada para todos estos retos. El perfil está claro y eso hay que trabajarlo desde la enseñanza secundaria y, por supuesto, la Universidad.

Aseguró que, de hecho, lo que más le sorprendió cuando llegó de Getafe fue la implicación de la plantilla porque reconoció que llegaba a la zona con el estereotipo con el que se etiquetaba a este enclave industrial. La plantilla de Airbus en Puerto Real, según Rueda, está interesada en todo ese desarrollo y muy implicada en la progresión que se puede tener en los próximos años. "Más allá de los estereotipos, la gente de Cádiz me ha sorprendido gratamente. Está por encima en profesionalidad de algunos de los mejores del mundo. Sinceramente, no sé de dónde llegó ese estereotipo o si existió alguna vez. Desde luego, ahora no". Se podría decir por la experiencia de Rueda que Airbus pudiera ser un nuevo salto en la conciencia de la Bahía para entender que las cosas a partir de ahora hay que hacerlas de otra manera.

Pero las posibilidades de crecimiento de la planta están de momento aparcados, ya que la reducción de carga de trabajo del A-380 no obligaría a ello. Bastante se va a tener con conseguir que esa carga sea compensada con los trabajos en el A-320. También la reducción de plantilla en Altadis podría parecer un elemento en contra que Rueda cree que no tendrá impacto en la Bahía. Pero situarse sólo en ese punto, en el hoy, cree Rueda que es un error.

De hecho, aquí se piensa en el más allá y la prueba es el Centro de Fabricación Avanzada, donde colaboran Navantia y Airbus, un ejemplo de lo que tiene que ser el futuro de la industria "ante las oportunidades del nuevo mundo. En un principio nos podían llamar locos o visionarios y creo que está bien que se nos viera así". Por ello no tiene ninguna duda de que Airbus acabará por crecer en la Bahía porque tiene todos los mimbres para hacerlo. "La industria auxiliar de la provincia está a la altura de Airbus".