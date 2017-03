Los taxistas reclaman subvenciones para adaptar sus coches a los discapacitados

Ayuntamientos como el de Cádiz capital se atreven ya a alardear de que lo tienen todo controlado para dar cumplimiento a la nueva normativa que exige que el 5% de la flota de taxis de cada localidad esté adaptado para el transporte de personas discapacitadas o con movilidad reducida. Cierto es que, a falta de siete meses para que culminen los plazos dados, allá por 2007, muchos de los ayuntamientos de la provincia respiran ya sabiendo que están terminando de tramitar las modificaciones necesarias para permitir la circulación de nuevos taxis adaptados y de mayor capacidad, también llamados eurotaxis. Pero ahora queda lo peor, ya que una vez que, de manera nominativa, los futuros eurotaxistas reciban en sus casas la autorización para adaptar el coche, habrá que irse directo al taller.

Para ello les hace falta tiempo y dinero. Tiempo tienen cada vez menos, ya que, según denuncian varios portavoces de estos potenciales eurotaxistas, se acerca noviembre y aún no tienen la documentación del Ayuntamiento, en este caso el de Cádiz, para poder considerarse, de manera oficial, eurotaxistas. Pero si el tiempo corre en contra, el coste que supone adaptar sus coches no se lo pone fácil.

Muchos de estos potenciales eurotaxistas se ofrecieron a adaptar sus vehículos creyendo que podrían contar con ayudas oficiales para llevar sus coches al taller para su adaptación. Pero nada más lejos de la realidad en el caso de este grupo de eurotaxistas que acudía anteayer a este periódico. "Sabemos que localidades como San Fernando (PSOE) cuentan con ayudas municipales y tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Teófila Martínez (PP) contaba con una partida económica inicial para ayudarnos a acometer los cambios necesarios para ayudar al Ayuntamiento a salir de este atolladero en el que se ve metido con la nueva normativa". Así lo dicen pero saben que lo tienen difícil, porque van ya contrarreloj y saben que tienen ya poco que hacer para que el Ayuntamiento de José María González (Podemos) les brinde una ayuda.

Pero no quieren tirar la toalla y reclaman algún tipo de subvención o bien para la propia adaptación o bien para el mantenimiento anual de sus nuevos vehículos. "La adaptación y futuras puestas a punto cuestan mucho dinero, y estos coches, por sus especiales características, consumen ni más ni menos que el doble que uno normal". No lo dejan ahí sino que le piden también al Ayuntamiento de Cádiz y, por extensión, al resto de ayuntamientos que aún no observan ayuda alguna para hacer frente a la nueva normativa sobre los eurotaxis, que se les brinde la posibilidad de modificar sus turnos para así poder cubrir realmente las necesidades de estas personas con movilidad reducida.

Piden que todas sus libranzas se restrinjan en exclusiva a los sábados o a los domingos, para que así, durante los días entre semana ese 5% de la flota que debe estar adaptada de aquí a noviembre circule y cubra así las necesidades de este grupo de personas, hasta ahora desfavorecidas por el sistema tradicional de libranzas de los taxis en la provincia de Cádiz.

"Realmente nos preguntamos por qué ciudades como Cádiz no cuentan con estas ayudas. ¿Será por que no creen realmente que las personas discapacitadas se merezcan esta aportación económica? Si no creen que esto merece subvenciones, ¿a dónde creen que deben destinarlas? ¿A tablaos de Carnaval?".

Ellos, lo eurotaxistas de Cádiz, lo tienen claro y no quieren sucumbir ante la falta de ayudas pero saben que muchos compañeros se han visto forzados a quedarse en el intento por el desembolso económico que todo esto exige.

Cabe recordar que en ayuntamientos como el de Granada se les otorgó a los eurotaxistas una ayuda de 5.000 euros a cada uno para el mantenimiento del servicio. Asimismo, en Sevilla, entre 2006 y 2012 su Consistorio concedió 407.156 euros en ayudas, con aportaciones del Imserso y la Fundación ONCE.