Los talleres legales creen "injustas" las inspecciones frente a la competencia ilegal

La Asociación Provincial de Reparadores de Automóviles de la Provincia de Cádiz, Asoreca, que engloba a más de 300 talleres asociados en la provincia, lamentó ayer el trato que considera "injusto" hacia los talleres legales por las inspecciones periódicas que reciben de las distintas autoridades mientras que, según dijo, "existan muchísimos talleres ilegales, que con suerte, la reciben únicamente si son denunciados".

Asoreca quiso dejar claro que no se opone a que los talleres legales reciban dichas inspecciones por parte de Hacienda, Trabajo o el Seprona, pero indicó que "no podemos admitir que los inspectores, los cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, etc. no puedan intervenir en locales y domicilios particulares en los que se conoce actividad reparadora, porque no están registrados como negocios. Esto es totalmente injusto y hasta que no cambie la normativa nacional y autonómica no pararemos de mostrar nuestra indignación y total desacuerdo".

Así, Asoreca demandó en su comunicado que cuando se detecte un taller ilegal "se proceda a un cierre transitorio hasta que éste legalice la actividad y no que se inicie la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, que es lo que ocurre en la actualidad, provocando que haya algunos talleres ilegales que siguen con su actividad indefinidamente, acumulando un sancionador tras otro". Al respecto, se preguntó "cómo la Administración puede actuar con tanto rigor contra los establecimientos legales, en términos generales, y no actuar firmemente contra los ilegales. ¿Cómo puede competir un establecimiento legal contra un ilegal?".

Asoreca recordó que un taller legal, "además del obligado cumplimiento general de todo lo que respecta a Hacienda y Seguridad Social e impuestos locales, debe disponer de licencia de apertura, debe estar registrado en industria, disponer de un seguro de responsabilidad civil, debe estar registrado en medio ambiente y gestionar adecuadamente los residuos peligrosos que se generan", entre otros. Y se preguntó "qué ocurre con la protección del medio ambiente, la seguridad vial y la seguridad laboral, en los talleres ilegales". "¿Tenemos que esperar a que ocurran más casos como el ocurrido en el taller ilegal de la calle Coripe en Chiclana?", finalizó.