Cuando se superan todos los límites

Hay personas que resultan difíciles de definir o de encasillar. Marcos Ruiz (San Fernando, 1988) es una de ellas. Malabarista, prestidigitador, mentalista, hipnotista y coleccionista de récords Guinness son solo algunas de las actividades que ha llevado a cabo últimamente. De hecho, en febrero de este año consiguió su tercer récord mundial y el objetivo es seguir añadiendo más a su palmarés. Aunque ya para eso esperará a volver a España.

En este momento Marcos tiene un trabajo que suscita curiosidad y asombro a partes iguales cuando lo explica. Trabaja como malabarista en un parque de atracciones en Japón. Hasta ahí puede encajarse dentro de la normalidad. Lo curioso es la temática del mismo. Se trata del Parque España, un centro donde la temática es precisamente la cultura y la historia española. De tal forma que los niños que allí acuden no se fotografían con superhéroes o los personajes de películas infantiles. Ellos se toman imágenes con Don Quijote en la céntrica Plaza España de Madrid o en el Parque Güell de Barcelona.

Es la cuarta temporada que este artista multidisciplinar hace disfrutar a los niños japoneses con sus trucos, las dos últimas de manera consecutiva. Aunque son ya casi incontables los años que lleva dedicándose al espectáculo, algo que sin duda recuerdan los que compartieron pupitre con él en el Liceo.

Su continuo trabajo le ha permitido también pasar con éxito las pruebas de acceso al Cirque du Soleil. No hay disciplina que lo intimide. "Todo lo que conlleve una habilidad me atrae y me empuja a entrenar", explica Marcos Ruiz, que ya tiene en mente futuros proyectos en los que empezará a trabajar en cuanto tome tierra en España a finales de año.

Trabajar para hacerse con los récords Guinness no puede considerarse una idea nueva en la mente de Marcos. Hace nueve años participó en talent shows como Tienes Talento o Factor X en los que sorprendió al jurado con un espectáculo de malabares con bolas de cristal.

Su andadura consiguiendo récords comenzó en 2015 cuando se hizo con el primero de ellos. Consistía en hacer malabares con tres sombreros y hacer que estos aterrizaran en su cabeza durante un minuto.

En 2016 se convirtió en el hombremagnético al adherirse en su cuerpo un total de 64 cucharas. Un año y un mes es lo que tardó Ruiz entre el primer y el segundo récord. "Tras conseguir el primero me propuse lograr más. Me parece que es una forma de superarme a mí mismo y proponerme nuevas metas", expone cuando habla de esta nueva afición que le ha llevado a superar estos retos tan diversos.

Solo dejó pasar seis meses desde que obtuvo el segundo de los títulos mundiales hasta que se ha hecho con el tercero: ser el hombre más rápido en quitar 10 relojes de pulsera con una sola mano. Lo que además le ha dado la posibilidad de organizar conferencias en las que ofrece consejos para evitar las artimañas de los carteristas.

"El objetivo ahora es batir un récord cada año", dice sonriendo. Un trabajo para el que no le faltan nuevas ideas. Su mente no descansa un segundo y cuando se plantea uno nuevo comienza el entrenamiento para conseguirlo. "Ya tengo varias ideas para 2018", afirma.

Entre las ideas que baraja, la que más le atrae es una relacionada con la apnea. El buceo lleva años siendo una de sus pasiones y ahora lo ha colocado en su punto de mira y no descansará hasta conseguir su objetivo.