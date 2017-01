La solución para los antiguos colegios de Defensa aguarda la respuesta de la Junta

La propuesta realizada por el Ayuntamiento para solventar el conflicto jurídico y administrativo que afecta a los antiguos colegios de Marina -los CEIP Cecilio Pujazón, Vicente Tofiño y Juan Díaz de Solís- está siendo valorada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que tendrán la última palabra acerca de la viabilidad de esa cesión de uso de los centros que se ha planteado desde el Consistorio para solventar el problema de su mantenimiento.

La aparición de nuevos problemas en el Solís -unas filtraciones que han dejado sin luz a una parte del centro educativo- ha reavivado esta semana el conflicto que estos colegios arrastran desde hace una década y ha suscitado nuevas críticas políticas de PP y C's, a las que ayer la alcaldesa, Patricia Cavada, replicó con contundencia. La regidora aludió a la última reunión que se celebró en Sevilla hace escasamente quince días con el propósito de cerrar entre ambas administraciones la fórmula jurídica que permita solventar definitivamente el problema. El acuerdo -si consigue resolverse satisfactoriamente en próximas fechas- zanjará de una vez el problema y permitirá que progresivamente puedan ponerse a punto los centros afectados. La solución para estos colegios -insistió- llegará ya sea con la propuesta que ahora mismo está siendo analizada por los servicios jurídicos de la Junta, la de cesión de uso; o por otras vías "más drásticas". "No voy a terminar el mandato sin tener una solución", afirmó.

La alcaldesa admitió que el tema resulta extremadamente complejo dado su difícil encaje jurídico, pero en su resolución -se defendió- el equipo de gobierno ha estado trabajando desde principios del mandato. De hecho, Cavada aseguró también ayer que el tono de confrontación contra la Junta que el Ayuntamiento ha mantenido durante años respecto a la situación de estos colegios no ha ayudado en ningún momento a la hora de intentar desbloquear la situación. "Si el empecinamiento de este Ayuntamiento durante tantos años no hubiera sido buscar la confrontación no nos encontraríamos ahora con tantos informes en una y otra administración en sentido contrario porque se hubiera buscado el acuerdo", explicó. "Les gusta recordarme que dije que desde el minuto uno me iba a encargar del tema y me estoy encargando. Y eso lo saben los padres y madres, los equipos directivos y la ciudadanía", afirmó.

En la reunión celebrada a finales de diciembre en Sevilla participaron la viceconsejera de Educación, responsables de los servicios jurídicos de la Junta y el director de Infraestructuras Educativas. Por parte del Ayuntamiento acudieron junto a la alcaldesa, la secretaria general, el interventor y el jefe de servicio del área de Educación. Según la regidora, se dio cuenta de la situación de los colegios y de todas las gestiones llevadas a cabo hasta ahora -el trabajo técnico y la planificación financiera en la que ya se ha incluido una partida para el Cecilio Pujazón- para analizar el encaje de esa cesión de uso que se ha propuesto como vía intermedia. Todo, ahora, dependerá de la consulta que se ha realizado a los servicios jurídicos.