"La solución es abrir ya el nuevo Mercado de Abastos de Sanlúcar"

El conflicto que enfrenta a los comerciantes de la Plaza de Abastos de Sanlúcar con el Ayuntamiento dejó ayer un capítulo netamente político con la celebración del pleno municipal extraordinario que la oposición solicitó al Gobierno local del PSOE el pasado viernes. Más allá de los consabidos reproches de "falta de transparencia y de diálogo", que fueron contestados por el Gobierno municipal defendiendo su gestión en este asunto, la sesión plenaria permitió conocer el posicionamiento del alcalde, Víctor Mora, que no se había pronunciado desde que se iniciaron las protestas de los detallistas hace hoy justo una semana.

En su intervención al cierre del pleno, el regidor sanluqueño aseguró que en una de las reuniones mantenidas con los placeros les comunicó que el traslado al mercado rehabilitado de la Cuesta de Belén debía producirse "a finales de marzo", ante lo que los comerciantes plantearon que se llevara a cabo "a final de abril". "Así que se fijó el 21 de abril. Estaban avisados", manifestó Mora en alusión al cierre del recinto provisional de La Calzada. Hay que recordar que la otra fecha establecida por el Consistorio, la de apertura o "reinauguración" de la Plaza de Abastos reformada, es el 26 de abril, a saber, mañana jueves.

Los detallistas dejaron ayer el pleno urgente del Cabildo mientras intervenía Víctor Mora

Además, el alcalde explicó las "peticiones" de los comerciantes que "no son posibles" según los técnicos municipales: la ampliación de la concesión de los puestos a 25 años, "para lo cual hay que sacar los correspondientes pliegos"; la ejecución de "obras estructurales" en pilares del edificio para "empotrar sus vitrinas"; y la compra municipal de las cámaras, "a pesar de que los bienes privativos y de uso lucrativo no pueden ser financiados por el Ayuntamiento". "Más allá de eso no hay más peticiones", aseveró Mora, que lamentó que los detallistas presentes en el Salón de Plenos del Consistorio para presenciar el debate lo abandonaran durante su intervención. "Se han ido porque no quieren escuchar la verdad y no quieren verme la cara", afirmó el regidor.

Igualmente, Mora reprochó a los comerciantes que "hablen de diálogo" cuando "nos enteramos por la prensa de que habían ido al juzgado". Con todo, añadió al respecto que "aunque el juez nos ha vuelto a dar la razón hoy mismo" -por ayer-, "seguimos abiertos al diálogo para llegar a una solución, que no pasa por el mercado provisional, que ya está cerrado". Según apostilló, "los comerciantes tienen toda nuestra ayuda para que se trasladen lo antes posible, en cumplimiento de la resolución del Ayuntamiento".

El alcalde rechazaba así la propuesta que la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos y su Entorno (Acoplasa) planteó el pasado lunes al Gobierno local y que ayer trascendió públicamente durante el debate plenario. La apuntó el portavoz de 'Sí se puede', David Rodríguez Alhambra, y la concretó la portavoz de IU, Carmen Álvarez. Los detallistas propusieron, básicamente, la reapertura del recinto provisional de La Calzada para continuar con su actividad comercial mientras se "arreglan las deficiencias" que, según aseguran, presenta el inmueble rehabilitado. De este modo, ambas partes acordarían una nueva fecha para la apertura del mercado de la Cuesta de Belén.

Entre críticas a la "nefasta gestión" del Gobierno municipal, la portavoz del PP, Ana Mestre, instó al PSOE a "trabajar para alcanzar un acuerdo", anunciando que los populares apoyarán lo que "pacten" el Ayuntamiento y los comerciantes. La portavoz de Ciudadanos, Elena Sumariva, censuró la "ineficacia absoluta" del equipo de Gobierno en esta cuestión. "Si la propuesta de los placeros es de sentido común, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo?", preguntó.

Al término del pleno, el vicepresidente de Acoplasa, Antonio Bellido, expresó la decepción del colectivo ante el resultado del debate, si bien agradeció públicamente a la oposición su apoyo. En cuanto al abandono de la sesión en el momento en que intervenía el alcalde, afirmó que "nos faltó al respeto diciendo 'esto es lo que hay y ya está'". La asociación espera que el Gobierno local acepte la creación de una "mesa de trabajo" para acordar una solución al conflicto.