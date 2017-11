Los sindicatos piden iniciar ya la negociación del plan con Navantia

Por su parte, la Federación de Industria de UGT añade sus propias iniciativas, que pasan por el mantenimiento los centros de trabajo, "del empleo de calidad y estable"; posibilitar el relevo generacional con un plan de nuevas contrataciones y un plan de formación; consensuar un convenio único de empresa (algo en lo que, de momento, no entra CCOO); "apostar por una política de subcontratación actualizada y acordada"; asegurar un plan de inversiones para modernizar y digitalizar la compañía , con nuevos procesos productivos; o acordar un plan "que haga viable y rentable el negocio financieramente".

Para Comisiones, este "entorno complicado" (en el que incluyen la inestabilidad política y económica y la no aprobación de momento de los Presupuestos Generales del Estado) debe finalizar con el inicio de las reuniones. Y hace una serie de propuestas: "Plena disposición y compromiso para iniciar las negociaciones del plan estratégico sin rémoras del pasado, apoyando el restablecimiento de las relaciones laborales en el conjunto del grupo". Además, emplaza a Navantia y SEPI "a que de forma recíproca demuestren también su nítida voluntad cumpliendo con los compromisos adquiridos: cerrando de una vez por todas la puerta a etapas pasadas, marcadas por la crisis de confianza que supuso la firma del IV convenio colectivo, continuando con los pasos ya dados para alcanzar una solución, clara y concreta a los compromisos adquiridos incluyendo las asimilaciones de los trabajadores afectados".

Sanz (PP) confía en que la crisis de Arabia no afecte

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dijo ayer que confía en que la crisis abierta en Arabia Saudí no tenga consecuencias en el contrato para la construcción de corbetas en los centros de Navantia de la Bahía de Cádiz. Sanz afirmó que el Gobierno "ha hecho todos los deberes; no tengo la suficiente información para concretar, pero confío en que no tenga consecuencias". Cabe recordar que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, ordenó el domingo la detención del jefe de la Guardia Nacional y de uno de los más importantes inversores del país, en una acción que acabó con los arrestos de 11 príncipes, cuatro ministros y decenas de exministros.