Los sindicatos municipales acusan al Gobierno de romper la negociación

Los delegados sindicales del personal municipal correspondientes a los sindicatos CCOO, CSIF, CGT y UPLBA, junto con una veintena aproximadamente de funcionarios y empleados municipales, protagonizaron en la mañana de ayer un acto de protesta en el interior de la Casa Consistorial, una manifestación en la que portaron pancartas y carteles y gritaron consignas en contra del alcalde, José María Román, y del equipo de gobierno en relación con la forma en la que éstos están llevando a cabo la negociación colectiva en proceso.

Justo al inicio del acto, los diferentes delegados sindicales ofrecieron unas manifestaciones, dando comienzo el representante de CCOO, Juan Molina. Este delegado sindical aseguró en su intervención que "la situación ha llegado al límite, ya que este equipo de gobierno ha ido restando cada vez más valor negociador a los encuentros mantenidos hasta el momento, hasta el punto de que se limitan a guardar silencio y a no ofrecer propuestas ni diálogo para llegar a un entendimiento".

"Ante esta situación, decidimos levantarnos de la última reunión celebrada, el pasado día 12 de diciembre, y exigir una propuesta por escrito a la delegada de Personal, Carmen Jiménez, para volver a retomar las conversaciones, ya que no nos fiamos de la postura que están manteniendo", lamentó Molina. Asimismo, incidió en que "no pedimos otra cosa que se nos devuelvan los derechos que se nos han ido sustrayendo, a través de una negociación colectiva seria y no a la que se ha llegado con este equipo de gobierno".

Por su parte, el representante del sindicato CSIF, Jesús Chaves, manifestó al respecto que "pese a la ilusión inicial con la que comenzamos este periodo corporativo paras caminar de la mano del equipo de gobierno, así como la paciencia y la tolerancia que hemos ofrecido a la nueva Corporación para que se asentara en el cargo y pusiera en marcha sus planteamientos, después de muchos meses esperando tan sólo hemos obtenido pérdida de derechos e incumplimientos de la normativa. El colofón ha sido que decidan cargarse el artículo 1 del actual acuerdo en el que se recoge la igualdad de sueldo para todos los trabajadores del Consistorio y evitar así la discriminación salarial, justificando dicha medida por la situación de crisis generalizada, una situación que no evita sin embrago que la mayoría de ellos cobren mil euros a la semana".

José Luis Codeña, representante sindical de CGT, por su parte, denunció que "este equipo de gobierno se ha dedicado a realizar cambios a golpe de Decreto de Alcaldía, cambiando puntos del convenio tanto de los funcionarios como de los laborales, y dejando de lado con ello las funciones propias de los sindicatos, la representatividad de los trabajadores y la negociación colectiva".

Por último, Adolfo Marroquí, delegado sindical de UPLBA, lamentó al igual que el resto de los intervinientes "la forma unilateral y prepotente que ha tenido este equipo de gobierno de tratar con los trabajadores, algo que venimos denunciando desde hace meses y que ahora se demuestra que no son intereses que se reduzcan a aspectos como el económico o las horas extras, como ellos aseguran, sino que se está constatando el inmovilismo del equipo de gobierno y la falta de una negociación real por parte de los representantes municipales".