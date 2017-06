El sindicato UPLBA pide la revisión de los pluses de la Policía Local

La Policía Local de Puerto Real estuvo a punto de no trabajar durante la pasada Feria a causa de la no actualización del pago de pluses por noches y festivos, que no se revisan desde hace 20 años.

Según la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLBA), sindicato mayoritario en el colectivo de la Policía Local de Puerto Real, durante la pasada Feria los agentes estuvieron a punto no prestar servicios extraordinarios, dejando este evento tan importante para la población con los agentes de turno ordinario.

En un comunicado explican que este hecho tiene su origen en la demanda de la actualización de noches y festivos que llevan más de veinte años sin actualización, mientras ven como "día a día durante esta legislatura se les sube el sueldo de manera unilateral, con productividades desorbitadas, a altos funcionarios del Ayuntamiento sin tener en cuenta a las representaciones sindicales".

Ante esto, recuerdan que casi la totalidad de los efectivos de la plantilla policial mantuvieron una reunión con el alcalde, Antonio Romero, y con el concejal de Policía y Recursos Humanos, Juan Antonio Pontones, en la que expuso la situación del personal municipal que trabaja los festivos y noches. Según el sindicato, tanto el alcalde como el edil reconocieron que hacía falta una actualización de estos pluses y que, además, era viable hacerlo, poniendo como fecha la celebración de la Feria 2017.

Sin embargo, el sindicato policial asegura que pocos días antes de la Feria, "Juan Antonio Pontones nos informó que el jefe técnico de Recursos Humanos no había respondido aún al estudio pertinente para la aprobación del gasto". Eso motivó que decidiesen no trabajar en la Feria de Puerto Real. Sin embargo, acabaron reconsiderando su idea ya que "sería un acto de irresponsabilidad por parte de los agentes no dar cobertura a un evento catalogado de alto riesgo, con el valor añadido de la alerta 4, y los antecedentes que preceden a las anteriores ferias".

Una vez pasada la fiesta, el sindicato manifiesta que seguirá demandando la actualización de esos conceptos para que se les equipare al resto de trabajadores del entorno, por lo que se prevén movilizaciones.