Hace diez años el economista Jesús Quintero (San Fernando, 1966) creía que tenía su futuro asegurado trabajando como controller financiero de Delphi. Y entonces pasó lo que pasó. Quintero es uno de los que se ha reinventado. En estos diez años se especializó en el sector de recursos humanos e indagó en las relaciones entre la neurociencia y el consumo. "Esto no es nada nuevo en el mundo. A principios de los 90 grandes corporaciones investigaron en este campo al comprobar que los efectos de la publicidad no acababan de dar los resultados esperados. Midieron con complejos aoparatos la actividad cerebral de manera no invasiva en el acto de comprar. A partir del siglo XXI el neuromarketing se convirtió en una práctica comercial básica".

Ese es el origen de la empresa gaditana de Jesús Quintero, Neuroning.net, que funciona desde hace un año y que trabaja mejorando los rendimientos de venta a través de la identificación de necesidades del cliente: "El cerebro quiere soluciones a los problemas, pero no siempre sabe detectar esas soluciones. No somos seres racionales a la hora de consumir. El 85% de las decisiones las tomamos de forma inconsciente. Aplicado al comercio quiere decir que lo que vende es la parte emocional".

Trabajar esaparte emocional del comprador por los equipos comerciales es el reto de Jesús Quintero: "Los resultados pueden ser casi inmediatos. Hacemos sesiones de cinco horas y explicamos esas técnicas emocionales. Por ejemplo, en el mundo latino la venta está mal vista. El primer paso es hacer ver al cliente que no le estás vendiendo, sino que estás cubriendo sus necesidades sin que el cliente sienta que está siendo manipulado, porque en realidad no lo está siendo: está siendo persuadido. Hay que tener en cuenta que muchas veces no compramos por el valor intrínseco, sino por el simbólico. Ese es el poder de la marca. Ante marcas poderosas perdemos nuestra capacidad crítica. Con el neuromarketing se trata de trasladar esa confianza, que hay que ganarse, al comercio de menor escala".