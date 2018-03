Ante los secuestros virtuales

La Policía Nacional difunde unas sencillas pautas para evitar que los ciudadanos caigan en la extorsión de grupos criminales que simulan tener a un familiar secuestrado. Desde las redes sociales, y a través de las charlas y encuentros de los Delegados de Participación Ciudadana, se informará del modus operandi de estos falsos secuestradores y cómo evitar ser víctima del engaño.

Usted debe saber que la probabilidad que usted sufra un secuestro en su familia, más de un niño, niña o joven en familias modestas o de clase media es altamente improbable, en el 100% de las ocasiones son tretas y mentiras urdidas y llevadas a cabo por delincuentes que en muchas ocasiones ni tan siquiera se encuentran en territorio nacional sino que actúan desde países en su mayoría sudamericanos y en algunos casos incluso estando incluidos en prisión donde sin embargo logran tener acceso tanto a un terminal telefónico operativo como a una conexión a Internet.

A través de internet, donde los menores exponen sus vidas y fotos, los delincuentes hacen creer a los padres que los tienen pues saben su aspecto y hasta aficiones, edad... todo. Hasta saben, por el ejemplo, que han quedado tal día por la tyarde para ir al viernes por la tarde irá al cine con los amigos a ver la última película de su superhéroe favorito.

Le estamos poniendo en bandeja a este tipo de desaprensivos para que tramen llamar en ese momento a los padres alegando que tienen a su hijo secuestrado, por supuesto relatando fielmente todas las características físicas del niño o la niña que los papas no se han dado cuenta de que son públicas en Internet porque el propio joven está subiendo fotos suyas o incluso hasta lo hacen los propios progenitores, por eso desde la Policía Nacional insistimos e insistiremos de forma incluso machacona en el cuidado a la hora de colgar imágenes en la red.

Ahora atienda a unos consejos básicos para prevenirnos de este delito o cómo actuar llegado el caso de sufrirlo.

- No descuelgue llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto

- Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo: no son su familiar

- Mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo

- Compruebe la información que le están aportando los falsos secuestradores

- No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero

- No facilite datos personales y tampoco los publique en redes sociales

- Avise a la Policía Nacional (091) e intente localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa