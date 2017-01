Las redes, de blanco

Las previsiones meteorológicas no fallaron. Sorprendieron por su magnitud y por adornar con nieve zonas que hace años no tocaban bola, pero no pillaron desprevenidos a los internautas.

Incluso desde horas antes de caer los primeros copos ya circulaban por las redes imágenes de poblaciones, ya nevadas, como Grazalema. A las fotos antiguas que muchos intentaban colar como plagadas de inmediatez se sumaron imágenes trucadas no faltas de frescura y simpatía.

Otros muchos gaditanos optaron por coger sus móviles y cámaras de fotos antes que la primera taza de café para almacenar las imágenes, muchas de ellas históricas, que iban brindando las primeras nieves de la Sierra de Cádiz.

Francisco Menacho, portavoz adjunto del Grupo parlamentario socialista en el Senado, llenó el muro de su Facebook desde horas muy tempranas de imágenes de su Olvera natal con algún que otro coche reblanquecido por las nieves.

Otros muchos usuarios de las redes sociales volcaron en Internet idílicas tomas que demostraron que la nevada llegó, en esta ocasión, hasta otras localidades más allá de las ya típicas Grazalema o Villaluenga. Carlos Javier García subía fotos de Grazalema, aún de noche, bajo un extenso manto blanco, a la vez que Diego Hidalgo publicaba en su muro una imagen de Bornos durante la madrugadora nevada que dejó muchos de sus coches escondidos bajo los copos. También por su parte, entre otras muchas aportaciones, destacar la de José Ignacio Casas de León, que mostraba una original instantánea de la plaza de toros de Villaluenga o la de Manolo Mozo, con un paraje de Torre Alháquime.