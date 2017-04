'Sí se puede' rechaza el "chantaje" del PSOE en las empresas municipales

'sí se puede' ha manifestado que "la falta de transparencia del Gobierno local del PSOE amenaza los puestos de trabajo de las empresas municipales" Emulisan, Elicodesa y Emuremasa, cuyas cuentas de 2016 están pendientes de aprobación.

Según el grupo respaldado por Podemos, "no puede sorprender a nadie que para dar nuestro voto positivo a cualquier cuenta de gastos o presupuestos exijamos la documentación pormenorizada y con el tiempo suficiente para su estudio en todos los ámbitos municipales en los que estamos representando a la población". "No aprobaremos ni una sola cuenta, ni un solo euro de dinero público sin toda la información en nuestras manos", asegura al respecto en un comunicado de prensa.

De acuerdo con su versión, "el equipo de Gobierno ha recurrido por segundo año consecutivo al chantaje a la oposición, intentando enfrentarla con los trabajadores para así ocultar su obligación de rendir cuentas". "Esto se llama juego sucio", señala esta formación política.

Podemos sostiene que "las cuentas deben ser aprobadas para la continuidad de las empresas y sus trabajadores, pero no pueden pretender lograr un cheque en blanco que saben que no obtendrán por nuestra parte". A su juicio, "la ley de transparencia de las cuentas públicas les da alergia". "Esto permite sospechar de por qué no quieren dar los datos detallados de las mismas", añade en la nota.

'Sí se puede' dice coincidir con la intervención de la presidenta del comité de empresa de Emuremasa, Antonia Galán, en el último pleno ordinario del Consistorio "al reprochar el uso y abuso de las cuentas municipales con fines políticos".