La reapertura de la piscina provoca un encontronazo en el bipartito

Las declaraciones de Mayte Sánchez no han sentado nada bien en Equo, y así lo han manifestado tanto al alcalde como al resto de compañeros. Públicamente se han limitado a decir que lamentan las palabras de la edil pues "ella sabe perfectamente el empeño que hemos puesto en la apertura de la piscina. No vamos a polemizar con el tema".

Sánchez calificó ese momento como "desagradable" porque "con tranquilidad, dije que no, que ese tema lo llevaba yo con una compañera y me respondieron: y un carajo , desbordadísimos de rabia", recreó Sánchez, añadiendo que "estoy ya acostumbrada a tanta hostilidad".

"La intervención municipal es la mano de Montoro en la institución"

La concejala de Participación Ciudadana intervino en la jornada de Anticapitalistas Sevilla para contar su experiencia en el municipio, por lo que habló detenidamente de la Delegación de Participación que dirige. Sánchez explicó a los asistentes que cuando llegaron al Ayuntamiento, la concejalía servía para "ceder espacios" y hacer "lo que nadie quería". Ahora, según Sánchez, se ha creado un área "de la nada" con más trabajadores, procesos participativos y metodología de trabajo que no existía. "Hay delegaciones en las administraciones que no parecen importantes, que si se eliminan no pasa nada, como la de Participación, que no servía para nada hasta que hemos llegado. Sin embargo, la Intervención municipal, que dirige absolutamente todo lo que se mueve en el Ayuntamiento, no se puede tocar. Es, directamente, la mano de Montoro metida en el Ayuntamiento", afirmó. La edil insistió en que hay que recuperar la participación porque "se ha estado utilizando de una forma muy vacía, con áreas creadas que no servían más que para una limpieza de cara o para temas burocráticos",