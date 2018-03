El reajuste de plantilla en Airbus afectará a 200 trabajadores en Cádiz

Ayer se conocieron los detalles del impacto que tendrá en la provincia de Cádiz el reajuste de plantilla que pretende Airbus en las distintas factorías. En el inicio de la negociación en España entre la dirección y los sindicatos, se pusieron encima de la mesa las cifras: la reducción de pedidos de los modelos A380 y A400M obliga a buscar hueco a 850 trabajadores en España. De ellos, la gran parte (unos 500) tienen su puesto en Sevilla, en las dos factorías de Tablada y San Pablo. Pero la segunda más afectada será Cádiz: 100 trabajadores en el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de El Puerto, donde se fabrican varias piezas del avión militar; y otros 100 en la factoría de Puerto Real, nacida al calor del superjumbo. En Getafe habrá que reajustar otros 100 empleos y en Illescas (Toledo), los 50 restantes.

Esto, en principio, no significa que vaya a haber despidos. Esa es al menos la pretensión de los sindicatos plasmada ayer en la reunión. El comité intercentros de Airbus trasladó a la dirección un plan: una primera fase en la que se intentará recolocar a ese 'excedente laboral' en otros programas no afectados por la reducción de pedidos (caso del A350 o el A320, modelos que tienen piezas clave en la Bahía de Cádiz); una segunda fase en la que, si no se logra reubicar a los 850, se plantearía una recolocación en otras plantas de la compañía. La tercera y última, que es la que los representantes sindicales rechazan de plano, sería hablar de suspensión temporal de contratos.

La compañía plantea la congelación de contratación de personal externo

Otro aspecto conocido ayer es que la compañía planteó la congelación de la contratación de personal del exterior, así como que las vacantes que se vayan registrando se ofrezcan a los centros donde existan excedentes. Sin embargo, ambas partes (empresa y sindicatos), acordaron ayer que se renovarán en fechas próximas los temporales cuyos contratos venzan próximamente, y se respetará otro acuerdo importante como la conversión en contratos propios de Airbus de trabajadores de ETT. "Eso es un buen punto de partida, igual que la disposición a que no se adopten medidas con carácter unilateral", valoraron las fuentes sindicales. Otras fuentes consultadas por este periódico expresaron ayer su confianza en que se encontrará una solución en próximas reuniones (se espera que pueda producirse una el próximo lunes), de manera que la provincia de Cádiz no salga mal parada.

Así, el inicio de la negociación ayer en Madrid para informar sobre los ajustes en producción y los impactos en plantilla en los aviones A380 y A400M que tiene como horizonte el año 2020, los sindicatos pidieron además que las reubicaciones sean "voluntarias".

El encuentro de ayer se produjo como consecuencia del anuncio realizado la semana anterior a nivel europeo del ajuste de cadencia en los programas A380 y del avión militar A400M, que se ensambla en la planta del constructor en Sevilla. En concreto, el plan contempla la reducción del ritmo de producción del superjumbo A380, ya iniciada en 2017, hasta seis unidades al año para 2020; y la reducción progresiva de la cadencia del A400M hasta ocho unidades a partir de 2021, así como la adaptación de los niveles de producción a estos cambios de cadencia. La afectación de esta reducción de carga se cifró en 3.700 empleos a nivel global, 850 en España.

Fuentes sindicales explicaron ayer a Europa Press que la reunión celebrada en Getafe se prolongó durante toda la mañana y parte de la tarde, desde las 08:00 a las 16:00 horas, y en la misma la empresa les entregó la documentación sobre el plan operativo (OPE) de 2018, que concreta todas las medidas para todos los programas y actividades, algo "habitual todos los años" y que los sindicatos deberán estudiar en próximos días, al ser un documento muy extenso. Asimismo, los sindicatos pidieron que la empresa les entregue los planes operativos de 2019 y 2020.

Las fuentes resaltaron que como punto de partida, la parte empresarial y sindical (CCOO, UGT, ATT y SIPA) coincidieron ayer en que se adopten medidas de traslado y recolocación de personal de un programa a otro, o de un centro a otro con vistas a "compensar" y minimizar el impacto en materia laboral, con lo cual los sindicatos esperan que el impacto en 2018 sea "mínimo".

Por otro lado, las fuentes quisieron destacar que la reunión tuvo "mucho contenido", apuntando que también existe coincidencia entre las partes en utilizar los contratos relevo para minimizar los impactos anunciados para España. Recordaron además que "las caídas de carga de trabajo se producen en la empresa de manera habitual, aunque en esta ocasión ha sido mayor, por la caída de carga en algunos programas, como A400M".

Los sindicatos plantearon además que "no existan condicionantes previos en cuanto a los temas a discutir, que podamos hablar tranquilamente de lo que consideremos". "Se trata de empezar a caminar y resolver la situación de forma conjunta para encontrar un punto satisfactorio para empresa y trabajadores", añadieron las fuentes sindicales, quienes apuntaron que "se trata de poner en marcha las medidas que establece el convenio para ir paliando la situación, por lo que hay que resolver, confiamos en el diálogo y en la capacidad de hacer propuestas, por lo que esperamos en llegar a acuerdos".

Por su parte, fuentes de Airbus señalaron que "se trata de puestos de trabajo por la bajada de producción en esos programas y ahora se debe ver cómo se recolocan en otros". Estas fuentes recordaron que esas medidas de flexibilidad son un proceso que se va a desarrollar durante tres años y que, en el caso del A400M, "con los aviones actualmente firmados hay producción hasta 2030".